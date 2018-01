Coburger Alen Mujakic ist die Nummer 1 im Bezirk

Tennistalent Alen Mujakic von der Coburger Turnerschaft hat einen weiteren Turniersieg gelandet. Bei der Hallen-Bezirksmeisterschaft der Jugend in Bayreuth wurde Mujakic oberfränkischer Meister in der Altersklasse U16 männlich.



Im gesamten Turnierverlauf gab Mujakic nur sieben Spiele ab. Nach seinem 6:2, 6:2-Halbfinalerfolg über Hannes Vornlocher (MTV Bamberg) musste Finalgegner Noah Schmiedel (Baur SV Burgkunstadt) beim Stand von 6:1 für Mujakic aufgeben. Schmiedel hatte zuvor in einem wahren Krimi 7:6, 7:5 gegen Lukas Köhler (MTV Bamberg) gewonnen.



U9: Drei Coburger im Halbfinale

Die Altersklasse U9 männlich wurde derweil von Coburger Spielern dominiert. Drei Akteure des TC Veste Coburg blieben in der Vorrunde unbesiegt und zogen ins Halbfinale ein. Dort besiegte Oskar Hepp seinen Coburger Vereinskameraden Daniel Roos mit 4:1 und 4:0. Im anderen Semifinale musste sich Nils Schlüter dem Münchberger Benjamin Schmidt mit 0:4 und 2:4 geschlagen geben. Im Finale setzte sich Hepp souverän mit 4:2 und 4:2 gegen Schmidt durch und sicherte sich den Titel des oberfränkischen Meisters.



Thurnauer am erfolgreichsten

Der erfolgreichste Verein bei den Meisterschaften war der TC WB Thurnau mit drei Titeln (U12 weiblich, U12 männlich, U14 weiblich) vor dem MTV Bamberg (U9 weiblich, U10 männlich) mit zwei ersten Plätzen. Dazu ging noch je ein Titel an den TSV Kirchehrenbach (U10 weiblich) und den TC Oberkotzau (U12 männlich)



Scherl im Finale in Seefeld

Christine Scherl von der Coburger Turnerschaft hat bei den 42. Senior Open in Seefeld (Österreich), einem der bedeutendsten Turniere der Tour, mit Erfolg teilgenommen. Gegen Sabine Bartel aus Österreich (6:2 und 6:0) und Vlada Kirilovska aus Lettland (6:1 und 6:2, an Position 2 gesetzt) setzte sich Scherl glatt in zwei Sätzen durch. Gegen Martine Stauder aus Frankreich (4:6, 7:5, 6:4, Position 1) gewann die Coburgerin den ersten Vergleich. Das Endspiel verlor Christine Scherl dann zwar gegen die gleiche Gegnerin mit 3:6 und 3:6, durfte sich aber über den Vizetitel in der Altersklasse D35 freuen.