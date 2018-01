Zwei "Leuchtturm-Events" 2017

Als "Leuchtturm-Events" im ohnehin prall gefüllten NLZ-Jahreskalender bezeichnet Alexander Pietsch, Jugend-Koordinator und Vorstandsmitglied des FC Coburg die beiden Hallenfußball-Turniere um den VR-Bank Junior Soccer Cup.

Und das aus gutem Grund, denn das U13 Turnier am Samstag, 21. Januar 2017 und das U15 Turnier einen Tag später sind herausragend besetzt. An diesem Wochenende geben sich die besten Nachwuchskicker Deutschlands in der HUK-Coburg Arena die Klinke in die Hand: Das Teilnehmerfeld der U13 bilden Titelverteidiger FC Augsburg, Tennis Borussia Berlin, SG Dynamo Dresden, SpVgg Greuther Fürth, TSG Hoffenheim, FC Köln, RB Leipzig, TSV Bayer 04 Leverkusen, TSV 1860 München, 1. FC Nürnberg, SSV Jahn Regensburg, VfB Stuttgart, SpVgg Unterhaching und Gastgeber FC Coburg.

Bei der U15 sind der FC Augsburg, FC Coburg, SG Dynamo Dresden, SpVgg Greuther Fürth, TSG Hoffenheim, FC Ingolstadt, RB Leipzig, TSV 1860 München, 1.FC Nürnberg, Titelverteidiger VfB Stuttgart, SpVgg Unterhaching und die Jungs vom VfL Wolfsburg am Start. Damit sind diese beiden Wettbewerbe die am besten besetzten Junioren-Turniere in Süddeutschland.

"Unsere Gäste waren 2016 von der Erstauflage begeistert, deshalb haben sind auch wieder zugesagt", erklärt Pietsch, der die Teilnehmerfelder noch einmal verbessern konnte, da mit Köln, Leverkusen und Wolfsburg drei weitere Erstligisten am Start sein werden. Alle Klubs konnten gar nicht berücksichtigt werden: "Bei uns haben sich andere Vereine regelrecht um eine Teilnahme beworben", freut sich der Hauptorganisator über die Resonanz des VR-Bank Junior Soccer Cup, der nach den Worten Walter Lufts nur dank der großzügigen Unterstützung des Namensponsors möglich ist. Der Vorsitzende des FC Coburg wörtlich: "Wir sind vor allem Wolfgang Gremmelmaier dankbar, ohne den dieses außergewöhnliche Jugendevent in der Vestestadt nicht möglich wäre".

Die VR-Bank sei ein starker Partner, der den Vertrag nach der Erstauflage für die Jahre 2017, 2018 und 2019 bereits verlängert habe und damit mehrere Turniere auf diesem hohen Niveau gesichert hat.

Der Aufwand im Vorfeld ist enorm. Am Turnier-Wochenende übernachten rund 200 Spieler in Coburg, überwiegend bei den Eltern von NLZ-Fußballern. Manche Trainer oder Teams sind aber auch gemeinsam in einem Hotel untergebracht.

" Wir richten diese Turniere vor allem für die vielen Jugendfußballer in unserer Region aus, damit sich die auch einmal die Elite-Mannschaften in Coburg ansehen können", sagt Pietsch, der wieder auf eine gut gefüllte Arena im Januar hofft.