Verletzungen werfen die Klubs zurück

Die Serie hat noch gar nicht richtig begonnen, da beklagen die Fußballvereine schon die ersten schweren Verletzungen. Die Alptraum-Verletzung für alle Kicker - nämlich einen Kreuzbandriss im Knie - zog sich der Einberger Physiotherapeut Schmück bei den Rödentaler Stadtmeisterschaften in Waldsachsen zu.



Ebersdorfer Meyer fällt aus

Ob es sich bei André Meyer (ehemals Jeschke) um die gleiche Verletzung handelt, steht noch nicht fest. Der ehemalige Regionalligaspieler (VfL Frohnlach, FC Coburg, TSV Mönchröden) prallte am Sonntag beim Sportfest in Hassenberg während des Testspiels gegen den Landesligisten TSV Sonnefeld (2:3) in der Schlussphase mit TSV-Neuzugang Emre Özdemir (vom SV Bosporus Coburg) so unglücklich zusammen, dass er mit starken Knieschmerzen vom Platz gebracht werden musste.

Wie lange der Leistungsträger des Kreisligisten ausfällt, wird erst nach einer Kernspin-Untersuchung feststehen.



Neuzugang von Sonneberg-West

Fakt ist inzwischen dagegen ein weiterer Neuzugang für das ambitionierte Ebersdorfer Team um Trainer Dieter Kurth: Vom TSV Sonneberg-West kommt Patrick Florian zu den Sylvianern.



Personalsorgen beim VfL

Auch Frohnlachs Keeper Michael Edemodu, der sich im Pokalspiel bei der SpVgg Selbitz (1:2-Niederlage) eine Knieverletzung zuzog und vorzeitig ausgewechselt werden musste, fällt mehrere Wochen aus. Der Stammkeeper wird den Saisonstart der "Blau-Weißen" am Samstag, 15. Juli, deshalb aller Voraussicht nach verpassen.

Die Personalsituation beim VfL ist ohnehin äußerst angespannt, denn mit nur 16 Spieler ist programmiert, dass es während einer langen Landesliga-Serie zu Engpässen kommen wird.



Das für morgen Abend beim Bezirksliga-Aufsteiger SpVgg Lettenreuth geplante Vorbereitungsspiel musste wegen zu wenig zur Verfügung stehender Spieler bereits abgesagt werden. Keine einfache Situation für Trainer Oliver Müller und seinen Betreuerstab.