Untersiemau behält im Oberfrankenderby der Landesliga die Nerven

Einen wichtigen Heimsieg verbuchten die Landesliga-Herren des TSV Untersiemau im Oberfrankenderby gegen den TTV 45 Altenkunstadt. Damit hat hat sich der TSV auf den fünften Tabellenplatz verbessert. Ebenfalls auf den fünften Rang in der 2. Bezirksliga hat sich die zweite Mannschaft von Untersiemau nach einem Auswärtserfolg in Forchheim vorgeschoben. Eine Schlappe setzte es dagegen für die "Dritte", die in der 3. Bezirksliga beim TSV Unterlauter unterging. Unterlauter bleibt nach dem Sieg weiter im Meisterrennen. In der gleichen Liga hat der TTC Tiefenlauter III beim TSV Bad Rodach aufgetrumpft.



In der Landesliga der Damen blieb Schlusslicht Untersiemau beim Spitzenreiter in Hausen chancenlos. Eine bittere Niederlage musste hier auch der TSV Unterlauter im Kellerduell beim TTC Rettersheim hinnehmen.



Herren, Landesliga Nordwest

TSV Untersiemau - TTV 45 Altenkunstadt 9:6

Den etwas besseren Start erwischten die Gäste. Doch nach dem 2:3-Rückstand trumpfte der TSV mit gleich fünf Siegen in Folge auf. Die Gäste verkürzten zwar auf 7:6, doch in der Schlussphase ließen Lukas Hennemann und Gabriel Funk auch in ihrem zweiten Einzel nichts anbrennen. Stark präsentierte sich bei Untersiemau Spitzenspieler Michal Bozek, der als Einziger aller zwölf Akteure ungeschlagen blieb.

Ergebnisse: Bozek/Gundel - Jahn/Zasche 3:1, Krol/Funk - Hurina/Funke 0:3, Florschütz/Hennemann - Krug/Fischbach 0:3, Bozek - Jahn 3:2, Krol - Hurina 1:3, Gundel - Funke 3:2, Florschütz - Krug 3:1, Hennemann - Fischbach 3:0, Funk - Zasche 3:2, Bozek - Hurina 3:2, Krol - Jahn 2:3, Gundel - Krug 0:3, Florschütz - Funke 2:3, Hennemann - Zasche 3:1, Funk - Fischbach 3:0.



Herren, 2. Bezirksliga West

SpVgg Jahn Forchheim - TSV Untersiemau II 6:9

Bis zum 4:4-Zwischenstand wogte das Geschehen hin und her. Doch in den nächsten sieben Einzeln zogen die Gäste nur zweimal den Kürzeren. Beste Punktesammler beim Gewinnerteam aus Untersiemau waren Oliver Kobinski und Heiko Dümmler (je 2,5).

Ergebnisse: Schürr/Weiss - Funk/Bürger 3:1, Barth/Schwarz - Markert/Kobinski 1:3, Krause/Bittan - Dümmler/Baum 2:3, Schürr - Markert 3:0, Barth - Funk 3:1, Weiss - Dümmler 1:3, Krause - Kobinski 0:3, Schwarz - Baum 3:1, Bittan - Bürger 1:3, Schürr - Funk 1:3, Barth - Markert 3:0, Weiss - Kobinski 0:3, Krause - Dümmler 1:3, Schwarz - Bürger 3:2, Bittan - Baum 2:3.



Herren, 3. Bezirksliga

TSV Unterlauter - TSV Untersiemau 9:1

Ein knapper Doppelsieg war der einzige Punktgewinn für die Gäste. Der TSV Unterlauter ließ zwar nichts anbrennen, jedoch endeten acht der 29 gewonnenen Sätze nur mit zwei Punkten Vorsprung.

Ergebnisse: Probst/Ott - Markert/Knaus 3:0, G. Meyer/Haake - Elflein/Deuerling 3:1, P. Meyer/Stang - Beyer/Schulz 2:3, Probst - Elflein 3:0, G. Meyer - Markert 3:0, Ott - Beyer 3:1, P. Meyer - Deuerling 3:2, Stang - Schulz 3:0, Haake - Knaus 3:2, Probst - Markert 3:0.

TSV Bad Rodach - TTC Tiefenlauter III 2:9

Nur ein Doppelsieg und ein Einzelerfolg von Helmut Florschütz ergaben zwei Zähler für die Badstädter. Allerdings wurden der Gastgeber unter Wert geschlagen, denn gleich 14 von 30 Sätzen gingen nur mit zwei Punkten Abstand an Tiefenlauter.

Ergebnisse: Weigandt/Hulak - Landgraf/Winkler 0:3, Moser/Florschütz - Deffner/Deffner 0:3, Schirm/Bienek - Buhr/Braemer 3:2, Moser - T. Deffner 0:3, Weigandt - M. Deffner 0:3, Schirm - Buhr 2:3, Hulak - Landgraf 2:3, Florschütz - Braemer 3:1, Bienek - Winkler 2:3, Moser - M. Deffner 0:3, Weigandt - T. Deffner 0:3.



Herren, 1. Kreisliga

TSV Bad Rodach II - TV Wiesenfeld 9:6

Ergebnisse: Kastner/Kuhn, M - Dellert/Müller 3:1, Habermann/Seifert - Blümit/Baudler, J. 0:3; Thumser/Kuhn, K, - Held/Baudler, D. 1:3; Kastner - Baudler, J. 3:0; Habermann - Blümig 3:1; Seifert - Held 3:2; Kuhn, M. - Dellert 1:3; Thumser - Müller 3:0; Kuhn, K. - Daudler, D. 0:3; Kastner - Blümig 3:2; Habermann - Baudler, J. 1:3; Seifert - Dellert 3:1; Kuhn, M. - Held 0:3;Thumser - Baudler, D. 3:0; Kuhn, K. - Müller 3:1.



Herren, 2. Kreisliga Nord

TTC Tiefenlauter IV - TSV Unterlauter III 3:9

Nach dem 2:2-Zwischenstand zog der TSV mit fünf Siegen nacheinander davon. Alle drei Punkte beim TTC gingen auf das Konto von Hans-Albert Braemer.

Ergebnisse: Braemer/Flurschütz - Keller/Markert 3:2, Ehrlicher/Kirstner - Westendorf/Carl 0:3, Rauscher/Sorns - Fahrbach/Hörmann 1:3, Braemer - Fahrbach 3:2, Flurschütz - Keller 0:3, Ehrlicher - Markert 1:3, Kirstner - Westendorf 2:3, Rauscher - Carl 1:3, Sorns - Hörmann 1:3, Braemer - Keller 3:0, Flurschütz - Fahrbach 0:3, Ehrlicher - Westendorf 0:3.



TSV Meeder II - TSV Unterlauter III 6:9

Die Hausherren lagen bereits mit 6:1 in Front, dann war der TSV Unterlauter mit acht Punkten in Folge nicht mehr zu stoppen.

Ergebnisse: Fischer/Krämer - Markert/La Noutelle 3:1, Truckenbrodt/Pabst - Fahrbach/Hörmann 0:3, Kräusslach/Gleissner - Carl/Jacobi 3:1, Truckenbrodt - Markert 3:1, Kräusslach - Fahrbach 3:0, Fischer - Carl 3:2, Krämer - Hörmann 3:2, Gleissner - La Noutelle 2:3, Pabst - Jacobi 0:3, Truckenbrodt - Fahrbach 1:3, Kräusslach - Markert 2:3, Fischer - Hörmann 1:3, Krämer - Carl 2:3, Gleissner - Jacobi 1:3, Pabst - La Noutelle 2:3.



2. Kreisliga Süd

TSV Untersiemau IV - RVB Schorkendorf 9:2

Seiner Favoritenrolle wurde der Spitzenreiter aus Untersiemau gerecht. Dass es letztlich ein deutlicher Erfolg wurde, lag auch daran, dass der TSV alle drei Entscheidungssätze gewann.

Ergebnisse: Pechtold/Bauersachs - Miltenberger/Eberlein 3:1, Schönfeld/Janson - Schneiderbanger/Gundermann 3:2, Schulz/Herr - Weber/Rottmann 3:1, Schulz - Miltenberger 3:1, Schönfeld - Schneiderbanger 0:3, Pechtold - Eberlein 3:0, Janson - Weber 3:2, Bauersachs - Rottmann 3:0, Herr - Gundermann 1:3, Schulz - Schneiderbanger 3:2, Schönfeld - Miltenberger 3:1.



Damen, Landesliga Nordwest



SpVgg Hausen - TSV Untersiemau 8:0

Mit der Höchststrafe mussten die Gäste die Heimfahrt antreten. Der Ehrenpunkt gegen Hausen blieb versagt, weil ein Doppel und das Einzel von Andrea Kirsch jeweils mit zwei Zählern Abstand im fünften Satz verloren gingen. Auch ansonsten gab es einige hauchdünne Satzniederlagen für den TSV.

Ergebnisse: Bittan/K. Müller - Roth/Habermann 3:0, Schmitt/Müller - Kirsch/Dümmler 3:2, Schmitt - Dümmler 3:1, Müller - Kirsch 3:1, Bittan - Habermann 3:0, K. Müller - Roth 3:1, Schmitt - Kirsch 3:2, K. Müller - Dümmler 3:0.



TTC Rettersheim - TSV Unterlauter 8:4

Konnte der TSV das Vorrundenspiel noch mit 8:5 für sich entscheiden, revanchierten sich nun die Unterfränkinnen. Nach dem 4:4-Gleichstand holte Rettersheim vier Siege in Folge.

Ergebnisse: Grimm/Martin - Weidemüller/Henke 3:0, Fertig/Kleinschroth - Roos/Lohmann 2:3, Grimm - Weidemüller 3:2, Martin - Roos 1:3, Fertig - Henke 2:3, Kleinschroth - Lohmann 3:2, Grimm - Roos 3:2, Martin - Weidemüller 2:3, Fertig - Lohmann 3:1, Kleinschroth - Henke 3:0, Fertig - Roos 3:1, Grimm - Lohmann 3:0.



Damen, 2. Bezirksliga West

TTC Thann - TTC Tiefenlauter IV 8:4

Der Zweite stieß gegen den Vorletzten zwar auf Widerstand, brachte aber seinen 6:4-Vorsprung letztlich sicher nach Hause. Bei Thann gingen sieben der acht Punkte auf das Konto von Pia Heumann und Christine Wittmann-Klose (je 3,5).

Ergebnisse: Heumann/Pletl - Bähring/Buhr 3:1, Schmidt/Wittmann-Klose - Dietel/Dressel 3:0, Heumann - Bähring 3:1, Schmidt - Dietel 2:3, Wittmann-Klose - Dressel 3:1, Pletl - Buhr 2:3, Heumann - Dietel 3:0, Schmidt - Bähring 1:3, Wittmann-Klose - Buhr 3:0, Pletl - Dressel 1:3, Wittmann-Klose - Dietel 3:0, Heumann - Buhr 3:0.



Damen, 3. Bezirksliga

TTC/FW Gestungshausen - TTC Tiefenlauter V 8:5

Die Gäste führten zwar mit 4:2, dann gelang nur noch ein Sieg.

Ergebnisse: Spichal/Mäder - Mesch/Dressel 3:2, Dedlow/Deerks - Kirstner/Schmidt 3:2, Spichal - Dressel 1:3, Mäder - Mesch 1:3, Dedlow - Schmidt 2:3, Derks - Kirstner 1:3, Spichal - Mesch 3:0, Mäder - Dressel 3:2, Dedlow - Kirstner 3:1, Derks - Schmidt 3:0, Dedlow - Mesch 0:3, Spichal - Kirstner 3:1, Mäder - Schmidt 3:0.



Damen, 1. Kreisliga

TSV Bertelsdorf - TTC Tiefenlauter VI 8:4

Bertelsdorf verschaffte sich einen 3:0-Vorsprung und gab diesen nicht mehr aus der Hand.

Ergebnisse: Griebel/Rodenburger - Kirstner/Schmidt 3:0, Schäftlein/Schäftlein - Escher/Koch 3:1, Griebel - Schmidt 3:0, Sy. Schäftlein - Kirstner 2:3, Rodenburger - Koch 3:0, Sa. Schäftlein - Escher 0:3, Griebel - Kirstner 3:2, Sy. Schäftlein - Schmidt 1:3, Rodenburger - Escher 3:0, Sa. Schäftlein - Koch 3:0, Rodenburger - Kirstner 0:3, Griebel - Escher 3:0. hf