Tischtennis-Kreistag bringt gemischte Gefühle

Untersiemau Beim Coburger Tischtennis-Kreistag 2017 für Jugend und Erwachsene gab es neben den vielen sportlichen Erfolgen, gemischte Gefühle bei der statistischen Entwicklung im Vergleich mit den anderen Kreisverbänden Oberfrankens.



In seinem Jahresrückblick zeigte sich der Kreisvorsitzende Hubert Becker etwas beunruhigt über die leicht rückläufigen Zahlen bei den gemeldeten Mannschaften (zwölf weniger) und Aktiven (70 weniger) gegenüber dem Vorjahr. Von dem allgemeinen Abwärtstrend war Coburg unter den neun oberfränkischen Kreis-Verbänden bisher verschont geblieben.



Zu Saisonbeginn des Spieljahres 2016/2017 hatten die 27 Coburger Vereine 145 Mannschaften mit 953 Aktiven gemeldet. Der Kreis Coburg musste damit in punkto Mannschaftsmeldungen in Oberfranken den über viele Jahre und Jahrzehnte besetzten 1. Platz an den Kreis Hof abgeben. Gemeldet wurden in Coburg: 9 Mädchen- (+ 2 im Vergleich zum Vorjahr), 24 Jungen- (-8), 25 Damen- (-1) und 87 Herrenmannschaften (-5). Größte Kreisvereine waren der TSV Unterlauter mit 20 Teams, gefolgt vom TTC Wohlbach (16), TSV Bad Rodach (12) und dem TTC Tiefenlauter mit elf Mannschaften. Immerhin sind Unterlauter und Wohlbach weiterhin die größten Vereine im Bezirk.



Erfreut zeigte sich Becker über die sportlichen Erfolge. So waren 35 Mannschaften in den höheren Spielklassen vertreten: Angeführt von den Herren des TTC Wohlbach in der 3. Bundesliga (8. Platz) und den Tiefenlauterer Damen mit dem 9. Platz in der Bayernliga Nord. Der TSV Unterlauter war mit seiner Mädchen und Jungenmannschaft in der Bayernliga Nord (Platz 4 und 7) der Coburger Vertreter. Zudem konnten je drei Meister- und Vizemeistertitel errungen werden. Die Meister: in der Bezirksliga III Coburg/Neustadt: TSV Unterlauter III (Damen), TTC Wohlbach II (Herren) und in der 2. Bezirksliga West: TSV Untersiemau (Jungen). Vizemeister sind: TSV Bad Rodach in der Damen- und der TSV Unterlauter in der Herren Bezirksliga III, sowie TSV Bad Rodach in der Mädchen Oberfrankenliga. Der Einzelsportwart Timo Baumgärtner (Bad Rodach) wies auf die weiter rückläufige Teilnehmerzahl beim einzigen Ranglistenturnier hin (14 Herren, hier war keine einzige Dame am Start). Im Vorjahr waren es noch 20 Herren und 8 Damen.



Als Vertreter von der Bezirksvorstandschaft nahm der Vorsitzende Hartmut Müller (Lichtenfels) am Kreistag teil. Er ging kurz auf die Planungen für die große bayernweite Strukturreform der 63 Kreisverbände ein. So ist beabsichtigt, die sieben bisherigen Bezirke in Bayern auf 16 zu erweitern. Oberfranken soll in die zwei Bezirke Ost und West aufgeteilt werden, darin dann die bisherigen Kreise Coburg, Neustadt, Lichtenfels und Bamberg zusammengefasst. In Oberfranken soll es dann eine Landesliga (bisher 1. Bezirksliga), eine Bezirks-Oberliga (bisher 2. Bezirksliga), eine Bezirksliga (bisher 3. Bezirksliga) geben. Die Kreisligen sind dann Bezirksklassen. Dies soll dann beim Bayerischen Verbandstag im Mai 2018 in trockene Tücher kommen. Der letzte Kreistag Coburg findet 2018 statt und geht dann in einen Bezirkstag über.



Hubert Becker mit Verdienstnadel

Hartmut Müller nahm auch wieder die Ehrung von verdienten TT-Funktionären vor: So wurde der Kreisvorsitzende Hubert Becker, für über 40 Jahre Tätigkeit für den BTTV, mit der "Verdienstnadel in Gold mit Großem Kranz" ausgezeichnet. Die BTTV-Ehrennadel in "Gold mit Großem Kranz" erhielt Erhard Moser (Ahorn), die BTTV "Ehrennadel in Gold"gingen an Peter Müller (Bad Rodach) und Matthias Schneiderbanger (Ahorn). Angela Kausch (Bad Rodach) bekam eine Ehrennadel des BTTV für 10-jährige Verdienste, während Timo Baumgärtner (Bad Rodach) eine BLSV-Ehrennadel "Silber mit Gold" für 15-jährige Verdienste verliehen bekam.





Oberender und Haake stehen ganz oben

Von besonders vielen und auch erfolgreichen Veranstaltungen berichtete beim Kreistag Jugendwart Thilo Schmidt (Coburg). Beim Punktspiel-Mannschaftssport spielten die Coburger Vereine von der Kreis- über die Bezirks- bis hin zu Bayernliga recht erfolgreich mit. Von den fünf Coburger Mädchenteams in der Kreisliga Neustadt kam der TSV Unterlauter III auf Platz 2.

In der Oberfrankenliga der Mädchen erreichte der TSV Bad Rodach die Vizemeisterschaft. In der 2. Bezirksliga West der Jungen holte der TSV Untersiemau souverän den Titel. Die Jungen vom TTC Wohlbach kamen in der Oberfrankenliga auf den 4. Platz. In der Bayernliga Nord der Mädchen und Jungen war der Kreis Coburg nur vom TSV Unterlauter vertreten: Die Mädchen kamen auf Platz 4 und die Jungen auf Platz 7. Bei der Schülermannschaftsmeisterschaft waren sieben Teams auf Kreisebene aktiv. Dabei spielte sich der TSV Unterlauter bis auf die bayerische Verbandsebene durch und holte mit seinen B-Schülerinnen den 3. Platz. Die Jungen aus Unterlauter kamen bei den Verbandsmannschaften auf Platz 2 im Bezirk Oberfranken. Auch die Mädchen aus Unterlauter kamen im Bezirk als Kreisvertreter auf Platz 2. Bedauernswerterweise gab es auch bei den Jugend-Einzelturnieren auf Kreisebene rückläufige Meldezahlen. Dort war aber wenigstens der TSV Unterlauter mit 35 Teilnehmern gut vertreten.



Bei den Bezirkseinzelmeisterschaften waren 20 Nachwuchsspieler vom Kreis Coburg am Start. Bei den Mädchen holte Annika Oberender im Einzel den 2. Platz. Ramona Feiler und Simon Vogt vom TSV Untersiemau belegten in Schüler A-Klasse jeweils Platz 3. Der B-Schüler Max Keller vom TSV Unterlauter verlor keinen Satz und wurde Bezirksmeister. Bei den bayerischen Titelkämpfen kamen Max Keller und Tuba Sorkilic (TSV Unterlauter) von den Coburger Vertretern in die Endrunde, scheiterten aber dort an den späteren Finalisten.



In der TTR-Rangliste des Bayerischen Tischtennisverbandes waren Coburger Spieler/innen unter den Top 20 Oberfranken am besten platziert. Mädchen: Platz 1 Annika Oberender (TTC Wohlbach), Jungen: Platz 6 Patrick Sämann (TTC Wohlbach); Schülerinnen A: Platz 3 Anne Lüer (TSV Unterlauter), Schülerinnen B: Platz 3 Tuba Sorkilic (TSV Unterlauter, Schüler A: Platz 10 Lorenz Voit (TTC Wohlbach), Schüler B: Platz 1, Max Keller (TSV Unterlauter). Der Kreisjugendwart nahm die Ehrung der besten Jugendlichen des Kreises Coburg der Saison vor. Dies waren bei den Mädchen wieder Annika Oberender vom TTC Wohlbach, bei den Jungen, Clemens Haake vom TSV Unterlauter.





Tiefenlauterer Senioren setzten Serie fort

Wieder viel Positives konnte der Fachwart Seniorensport Gerald Karnitzschky (Bad Rodach) berichten: Ende Oktober 2016 fanden die Einzelmeisterschaften statt: Hier waren 15 Herren und drei Damen am Start. Auch die Bezirkseinzelmeisterschaften der Senioren in Marktleuthen waren gut besucht. Hier waren insgesamt 82 Akteure aus Oberfranken im Alter von 40 bis 87 Jahren am Start. Wohl durch den relativ weiten Anreiseweg waren vom Kreis Coburg "nur" acht Spieler/innen dabei. Umso erfreulicher, dass trotzdem drei Meister- und ein Vizemeistertitel erzielt wurden. Bezirksmeister wurden: Reiner Kürschner (TTC Tiefenlauter) im Einzel Altersklasse (AK) 60, Reiner Kürschner mit seinem Vereinskameraden Günter Fuhrmann im Doppel AK 60, Bernd Kastner/Dieter Schiller (TSV Rodach/SV Meilschnitz) im Doppel AK 65. Günter Fuhrmann kam zudem im Einzel der AK 60 auf Platz 2. Für die bayerischen Titelkämpfe hatten sich Rolf Eberhardt, Günther Fuhrmann und Reiner Kürschner (alle TTC Tiefenlauter) qualifiziert. Eberhardt konnte seinen Titel (AK 60) nicht verteidigen, er unterlag erst im Endspiel Reinhart Krainz vom TSV Bergkirchen, Fuhrmann scheiterte im Achtel- und Kürschner im Viertelfinale. Dafür klappte es im Doppel und Mixed besser. Die Paarung Kürschner/Eberhardt wurden bayerische Meister. Günther Fuhrmann kam mit Friedel Tomaschko vom TSV Teuschnitz auf einen guten 3. Platz. Einen weiteren Titel errang Reiner Kürschner mit Petra Rubin vom TTC Neunkirchen am Brand im Mixed der AK 60.



Die Kreis-Mannschaftsmeisterschaften waren diesmal von krankheitsbedingten Absagen beeinflusst. Dadurch kam es nur zu zwei Endspielen: Seniorinnen 50: 1. Platz TSV Großwalbur, 2. Platz TSV Bad Rodach; Senioren 40: 1. Platz TSV Bad Rodach, 2. Platz TV Ebern. Die weiteren Kreismeister waren: TSV Großwalbur (Seniorinnen 40), TSV Bad Rodach (Senioren 50), TTC Tiefenlauter (Senioren 60) und TV Coburg-Neuses (Senioren 70).



Die Senioren 50 vom Titelverteidiger TTC Tiefenlauter brachten das Kunststück fertig zum vierten Mal in Folge bayerischer Meister zu werden. Beteiligt waren: Wolfgang Buckreus, Vladimir Baca, Martin Deffner und Jürgen Forkel. Dem wollten ihre Vereinskameraden AK 60 (Peter Betsch, Rolf Eberhardt, Günther Fuhrmann und Reiner Kürschner) nicht nachstehen und kamen auch auf Platz 1 in Bayern. Das zweite Team der AK 60 vom TTC Tiefenlauter war als oberfränkischer Meister ebenfalls qualifiziert und kam auf einen hervorragenden 3. Platz. Die beiden Teams qualifizierten sich dadurch für die "Deutsche".