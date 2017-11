Max Keller schmetterte groß auf

Zwei Medaillenplätze gingen beim zweiten nordbayerischen Tischtennis-Ranglistenturnier der Schüler an qualifizierte Teilnehmer aus dem Kreis Coburg. Während bei den A-Schülern Max Keller vom TSV Unterlauter nur aufgrund des Satzverhältnisses der Sprung auf den Thron bis nach oben versagt blieb, belegte bei den C-Schülerinnen Sophie Schirm vom TSV Bad Rodach den noch glänzenden dritten Platz.



Auch ihr wurde das Satzverhältnis zum Verhängnis, denn sonst wäre sie auf dem zweiten Platz gelandet. Der noch ausgezeichnete vierte Platz wurde von ihrer Schwester Svenja Schirm in der gleichen Alterskategorie sowie vom A-Schüler Joel Fischer vom FC Adler Weidhausen belegt. Der Wettbewerb fand bei hochsommerlichen Temperaturen in der Kordigasthalle in Altenkunstadt statt.



Bei den 15 A-Schülern kam kein Spieler ungeschoren davon. Der für TSV Bad Königshofen startende Akito Itagaki musste sich lediglich den ausgezeichnet aufspielenden Max Keller beugen. Da Keller jedoch gegen den Dritten Timo Philipp (TSV Hohenfeld) das Nachsehen hatte, stand auch bei ihm eine Niederlage zu Buche. So musste das Satzverhältnis herangezogen werden und da hatte mit 20:3 gegenüber 18:7 Itagaki die Nase vorne.

Keller hatte bei seinen sieben Begegnungen in der Endrunde viermal ohne Satzverlust gewonnen. Zweimal behielt er im fünften Satz die Oberhand.



Als Gruppen-Zweiter zog noch Joel Fischer vom FC Adler Weidhausen mit in die Endrunde der besten acht Nachwuchstalente ein. Hier verbuchte er vier 3:0-Siege. In die Trostrunde mussten die beiden Weidhausener David Fischer und Tom Hoger.

Aus der Endergebnisliste: 1. Akito Itagaki 6:1 Spiele/20:3 Sätze, 2. Max Keller 6:1/18:7, 3. Timo Philipp 5:2/15:10, 4. Joel Fischer 4:3/14:9, 10. David Fischer, 13. Tom Hoger.



Hauptrunde knapp verpasst

Die 15 A-Schülerinnen hatten in Sophia Zahradnik (TV Wackersdorf) ihre herausragende Akteurin. Als Gruppen-Zweite schaffte Talida Reumschüssel (TTC Rödental) und als Dritte Anne Lüer (TSV Unterlauter) den Einzug in die Hauptrunde. Obwohl beide vieles in die Waagschale warfen, reichte es zu einem Treppchenplatz nicht.

Aus der Ergebnisliste: 1. Sophie Zahradnik 7:0/21:6, 5. Anne Lüer 3:4/10:17, 6. Talida Reumschüssel (2:5/11:15).



Bei den 16 C-Schülern war als einziger aus dem Bereich Coburg Noah Leffer (Weidhausen) mit von der Partie. Mit sechs Siegen in seinen sieben Gruppenspielen lag er mit dem Erstplatzierten und späteren Gesamtsieger Lukas Mayer (Wackersdorf) gleichauf. In der Endrunde verzeichnete er 3:4 Spiele, wobei er als Sechster mit dem Rangfünften punktgleich war und den Sprung auf den dritten Platz unter anderem wegen einer Fünf-Satzniederlage verpasste.



Aus der Ergebnisliste: 1. Lukas Mayer 7:0/21:3, 3. Leon Hasselberger (TTC Bruckberg) 4:3/15:14, 4. Nils Schlembach (SV Berg) 4:3/12:13, 5. Noah Bauer (TSV Ebermannstadt) 3:4/15:13, 6. Noah Leffer 3:4/11:13.



Unter den 16 C-Schülerinnen verzeichnete Sara Popp vom SB Versbach sowohl in der Gruppe als auch in der Endrunde je 7:0 Spiele und 21:0 Sätze. Stark aber auch die Auftritte von Sophie Schirm vom TSV Bad Rodach. Sie hatte die Gruppe als Zweitplatzierte mit 6:1 Spielen und 19:4 Sätzen abgeschlossen.

In der Endrunde hievte sie sich mit fünf Siegen aus ihren sieben Begegnungen auf den dritten Platz. Nur ein winziger Satz fehlte ihr zur Silbermedaille. Hätte sie gegen ihre Schwester Svenja Schirm nicht mit 2:3 verloren, wäre sie sogar alleinige Zweite gewesen.

Aus der Ergebnisliste: 1. Sara Popp 7:0/21:0, 2. Antonia Heidel (TSC Neuendettelsau) 5:2/17:9, 3. Sophie Schirm 5:2/17:10, 4. Svenja Schirm 4:3/15:12, 15. Elina Meyer (TSV Unterlauter).



Die Siegerehrung nahmen vom gastgebenden TTV 45 Altenkunstadt Turnierleiter Manfred Schneider und Vorsitzender Herbert Gillig vor. Platz eins bis drei bei den A-Schülern sowie die Plätze bis sechs bei den C-Schülern qualifizierten sich für das zweite Verbandranglistenturnier am 16. und 17. September. Der Austragungsort steht noch nicht fest.