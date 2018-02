SPD will Busch in Landtag sehen

53 Vertreter aus den Ortsvereinen waren am Samstagnachmittag in die "Goldene Rose" in Grub am Forst gekommen. 51 von ihnen gaben bei geheimer Wahl Busch ihre Stimme. Damit ist er der Direktwahlkandidat der SPD im Stimmkreis Coburg.

Die Stimmkreiskonferenz folgte damit einer einstimmigen Empfehlung der Ortsvereinsvorsitzenden. Die hatten das Kandidatenquartett vorgeschlagen: Direktkandidat für den Landtag Michael Busch, Kandidatin für die Wahlkreisliste Oberfranken Franziska Bartl (Stadt Coburg). Frank Rebhan soll den Stimmkreis weiterhin im oberfränkischen Bezirkstag vertreten. Als Listenkandidat für die Bezirkstagswahl wurde Coburgs Alt-Oberbürgermeister Norbert Kastner aufgestellt.

Rebhan erhielt 53 Stimmen in geheimer Wahl; Bartl und Kastner wurden bei offener Abstimmung ebenfalls einstimmig nominiert.