SPD nominiert Michael Busch als Landtagskandidat

Als erste Partei in der Region stellte die SPD am Sonntag ihren Kandidaten vor, der sich bei der Landtagswahl im Herbst im einen Platz im Landtag bewerben soll. Das gaben die Sozialdemokraten bei einer Pressekonferenz in Niederfüllbach bekannt.



Zuvor hatten die Führungsgremien des SPD-Stadtverbands Coburg und des SPD-Kreisverbands Coburg-Land getagt. Michael Busch (61) ist seit dem 1. Mai 2008 Landrat des Landkreises Coburg