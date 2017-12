Soul-Pop aus Leipzig lockt in Coburg

Schon das erste Album von Malky im Jahr 2014 sorgte für euphorische Reaktionen von Presse und Fans. Nach der "VUT Indie Award"-Auszeichnung vom Verband der Deutschen Independent Labels folgten ausverkaufte Tourneen im In- und Ausland als sensationelle Live-Band von internationalem Format. Das Malky-Gastspiel in Coburg ist Bestandteil einer Tournee mit Auftritten in der Hamburger Elbphilharmonie, in Berlin, München und Frankfurt.





Mit dem aktuellen Album "Where is Piemont" erweitert das Trio seinen Sound um europäische Folklore, Orchestermusik und Las-Vegas-Coolness. Kritiker loben es als ein auf "souveräne Weise klassisches Songwriter-Album, das man nicht nur in Deutschland lange suchen müsse". Auf der "Play - Acoustic Trio Tour" präsentieren die Musiker ihre Songs aus beiden Alben erstmals akustisch und pur. - Konzert-Tipp: Malky Acoustic Tour, Sonntag, 10. Dezember, 18 Uhr, "Leise am Markt" (Einlass 17.30 Uhr). Die Veranstaltung ist teilbestuhlt. ct