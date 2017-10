Sonnefeld: Auto kracht gegen Telefonmast und Baum

von MICHAEL STELZNER

Wirtschaftlicher Totalschaden und eine leichtverletzte Person sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr auf der Weidhäuser Straße ereignet hat. Dabei befuhr ein 61 jähriger mit seinem Audi die Straße in Richtung Sonnefeld.



Aus noch ungeklärten Gründen kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn und riss dabei einen Telefonmast aus Holz mit. Nachdem sich das Fahrzeug überschlagen hatte stoppte ein Baum die Fahrt und das Fahrzeug blieb der Seite im Straßengraben liegen. Der Fahrzeugführer wurde dabei nur leicht verletzt. Vor Ort waren die First Responder und die Feuerwehr, die die Verkehrsregelung an der Unfallstelle, die einseitig gesperrt war, übernahm.