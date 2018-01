So startete die Therme Natur ins neue Jahr

Das neue Jahr hat in Bad Rodach wahrlich feucht fröhlich begonnen. Nachdem im vergangenen Jahr bereits 300 Gäste im urgesunden Nass das Jahr 2017 begrüßten und die Nachfrage stetig stieg, entschied sich die Geschäftsführung um Stine Michel und Lutz Lange diesmal 400 Gästen die Möglichkeit zu bieten, das neue Jahr außergewöhnlich zu begrüßen.



Mit einem Cocktail in der Hand und dem Blick in den bunten Himmel direkt aus dem warmen Wasser der restlos ausverkauften Therme Natur startete 2018. Weitere 100 Gäste feierten beim Silvesterball im Thermen-Restaurant und erlebten ebenfalls einen ganz besonderen Jahreswechsel.



"Wir sind wirklich überwältigt. Das viele positive Feedback der Gäste hat uns gezeigt, dass die Entscheidung eine Silvesterveranstaltung in der Therme mit solch besonderem Flair anzubieten, genau die Richtige war, und wir werden dies auch in den kommenden Jahren anbieten", so die Geschäftsführerin Stine Michel.