So schön ist Coburg in einer verschneiten Winternacht

Nach sanftem Schneefall schon in der Nacht von Freitag hüllt ausdauernder weiterer Schneefall am Samstag Coburg und die Region in ein weißes Kleid.





Zwischen Allee und Hofgarten, Schlossplatz und Marktplatz verwandelt sich die Vestestadt in ein Wintermärchen und beschert dem Weihnachtsmarkt mit seinen zahlreichen Glühweinständen den passenden Rahmen.



Dem Winterdienst freilich bescheren die ausgiebigen Niederschläge reichlich Arbeit.