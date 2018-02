1 / 1

Der Bau- und Umweltsenat hat am Mittwoch die Vorplanung für das neue Feuerwehrgerätehaus in Creidlitz genehmigt. Ende 2019 soll das etwa 1,7 Millionen teure Gebäude an der Grenze zum Stadtteil Ketschendorf fertig sein. Zeichnung: Stadt Coburg