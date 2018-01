Sicher und günstig von Neustadt zu vielen Events

"Abisutra" nennen die Abschlussschüler des Arnold-Gymnasiums in diesem Jahr ihre Abifeier. Im Club "Sugar" in Sonneberg wollen sie feiern - stellt sich die Frage, wie kommen alle dort hin und wieder nach Hause? Mit dem Partyexpress natürlich, sagt Detlev Heerlein, der bei der Stadtverwaltung für Sicherheit und Ordnung, Verkehr und Demografie zuständig ist.

"Die jungen Leute staunen oft, wenn sie erfahren, was wir ihnen anbieten können", sagt er aus der Erfahrung mit dem Partyexpress, der seit seiner Einführung im Jahr 2012 schon 32 mal unterwegs war. Am Samstag fährt er zum 33. mal. Diesmal rollt er eben zur Abifete des AG nach Sonneberg.



Einfach und felxibel

Wer mit will, bucht einfach im Internet. Er weiß sofort, ob er einen Platz hat und wann der Bus an welcher Haltestelle auf ihn wartet. Ändert sich etwas, erfährt es jeder umgehend über sein Smartphone.

Wir steuern jede Haltestelle an, an der mindestens fünf Leute warten", erklärt Detlev Heerlein. Im Fall der AG-Feier startet der Bus daher in Coburg. Rückfahrt ab "Sugar": 3.30 Uhr.



Initiative des Jugendbeauftragten

Angeregt hat den Partyexpress der Jugendbeauftragte des Kreistags, Kanat Akin. Schon früher hatte es ein ähnliches Angebot unter dem Namen "Discobus" gegeben. Der wurde irgendwann aber so wenig nachgefragt, dass die Linie eingestellt wurde. Akins Idee setzte nun auf Flexibilität. Neustadt suchte sich Partner, um genau das zu erreichen und fand Möglichkeiten, Förderung für das Projekt zu erhalten. So können jetzt seit 2012 Jugendliche die Initiative ergreifen und Fahrten zu Zielen in der gesamten Metropolregion Nürnberg ansteuern, wenn sie genügend Interessierte finden, die dabei sein wollen.

Im Falle der AG-Feier fanden sich genug Teilnehmer. 40 von 48 Plätzen im Bus waren am Donnerstag schon gebucht. Die Fahrt kostet fünf Euro hin und zurück. Der Club "Sugar" tauscht aber die Fahrkarte gegen einen Getränkegutschein in gleicher Höhe. Die Tour ist also unter dem Strich kostenfrei.



Junge Leute müssen aktiv werden

Von sich aus, bietet die Stadt den Partyexpress kaum an. Die Erfahrung zeigte, dass bei solchen Angeboten oft nicht die nötige Zahl von Teilnehmern gefunden wird. "Wir sind natürlich als Stadt auch darauf angewiesen, dass wir von den jungen Leuten Hinweise erhalten, wo in unserer schnelllebigen Zeit aktuell was läuft", sagt Detlev Heerlein. Vorschläge zu Fahrzielen können auf der Homepage www.partyexpress-neustadt.de gemacht werden oder bei Detlef Heerlein, in der Stabsstelle Demografie der Verwaltung unter der Telefonnummer 09568/81441.

Wie gut das Zusammenspiel zwischen jungen Nachfragern und Verwaltung läuft, das ändert sich recht schnell. Heerleins Erfahrung zeigt, dass die Zielgruppe ihren Altersschwerpunkt zwischen 16 und etwa 19 Jahren hat. "Mal gibt es in einem Jahrgang einen, der gern so etwas organisiert und dann immer wieder auf uns zu kommt. Dann macht er Abitur oder beendet seine Ausbildung und es muss neu jemand gefunden werden, der das übernimmt", sagt er.



Fahrgast Nummer 1000

In diesem Jahr ist die Tour zur Abifete schon die zweite. Am vergangenen Wochenende war der Partyexpress im Einsatz, um junge Leute zur "ProjectX" Party nach Lichtenfels zu bringen. Heerlein und Akin hatten bei dieser Fahrt eine Überraschung vorbereitet. Lea Mertin war nämlich Fahrgast Nummer 1000 im Partyexpress. Neben freiem Eintritt zur Party überreichte ihr Detlev Heerlein auch noch einen Getränkegutschein im Wert von 25 Euro. Für die Initiatoren ist diese Zahl von Teilnehmern die Bestätigung, dass sie auf dem richtigen Weg sind mit ihrem Angebot, junge Leute sicher und günstig zu Events und wieder zurück zu bringen. Das Feedback, das beide von Eltern junger Leute bekommen, bestärkt sie zusätzlich darin, das Angebot Partyexpress aufrecht zu erhalten.