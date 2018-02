Sibirische Woche in Coburg

Dieser Spruch (in leicht abgewandelter Form, denn "kaltes Wetter" ist ja nicht automatisch "schlechtes Wetter") soll uns in die neue Woche begleiten. In der wird es ja - wenn unsere Wetterfrösche Recht behalten - tage- und nächtelang Dauerfrost geben.



Nein, wir sorgen uns nicht davor, und wir wollen auch keine Panik schüren. Ganz im Gegenteil. Wir sorgen uns eher um die anderen, und wir wollen aufklären. Deshalb starten wir hiermit die "Sibirische Woche" im Tageblatt: Wir werden in den nächsten Tagen Menschen besuchen, die aufgrund ihrer jeweiligen Tätigkeit wohl fürchterlich frieren müssen.



Wir wollen das Stadtleben bei Minusgraden verfolgen, Tiere beobachten und in die Natur hinausgehen. Also wir freuen uns darauf! Es gibt kein ungemütliches Wetter, nur das falsche Begleitprogramm. os