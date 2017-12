Seßlacher Adventsmarkt: Nicht groß, aber schön

Ein wenig Lampenfieber war Mia-Sophie Klee anzusehen. Dabei absolvierte die erst elf Jahre zählende Heilgersdorferin beim diesjährigen Seßlacher Adventsmarkt bereits ihren zweiten Auftritt als Christkind. "Beim Symposium in Lauscha gehörte ich zu den beiden jüngsten", erzählte sie stolz. Dort bekamen 18 Kolleginnen aus Thüringen und Franken in vier Workshops praktische Tipps für den Einsatz in ihren Heimatorten.

Dass sie in Seßlach viele Menschen erwarten würden, kannte Mia-Sophie schon, erfreut sich der idyllische Adventsmarkt innerhalb des Altstadt-Mauerrings doch seit Jahren großer Beliebtheit. Gleich vier Engelchen begleiteten das junge Christkind in diesem Jahr auf die Bühne. Neben den bereits erfahrenen Himmelbotinnen Johanna Hartan und Victoria Vollert präsentierten sich erstmals die Schwestern Lilly und Leni Hofmann den Besuchern. "Ich finde es schön, dass die Kleinen noch ans Christkind, die Engelchen und den Weihnachtsmann glauben", verriet Mia-Sophie. Nachdem die Elfjährige souverän ihr Gedicht vorgetragen hatte, gehörte die Aufmerksamkeit insbesondere der kleinen Zuschauer ganz dem Nikolaus (Olaf Turek) und seinem Knecht Ruprecht (Kurt Knauer).



Sich ein bisschen besinnen

Jungen und Mädchen standen Schlange, um dem Heiligen Mann ein Gedicht oder Lied darzubringen und dafür von Ruprecht einen Adventskalender zu erhalten. Dem Wunsch eines Kindes er möge doch seine Stiefel ausziehen, wäre der Nikolaus ja gern nachgekommen, doch selbst im Sitzen brachte er die Fußbekleidung partout nicht runter. "Für Kinder ist Weihnachten noch das, was es auch für uns Ältere sein sollte: eine ganz besondere besinnliche Zeit", hatte zuvor Bürgermeister Martin Mittag (CSU) festgestellt, als er den Adventsmarkt offiziell eröffnete. Er empfahl allen "einmal runterzufahren" und sich Zeit zu nehmen.

Wer nicht mit Kindern oder Enkeln vor der Bühne auf den Nikolaus wartete, schlenderte an den adventlich geschmückten Ständen und Läden entlang oder genoss bei einem Glühwein und einem Snack die heimelige Atmosphäre. "Individuell" fanden Gisela Hirschmann-Reithel und Josef Hasselbeck aus Bamberg bei ihrem ersten Besuch "den überschaubaren Markt in diesem idyllischen Städtchen". Wegen des Ausflugs Hallstädter Chöre hatten auch Silvia Stängle und Klaus Schreiber den Weg nach Seßlach gefunden. Nach einer Stadtführung lobten sie das "historische Flair". Der Bamberger Siegfried Horn fand hier "mal etwas Anderes" vor, "mit gemütlichen Hinterhöfen und einer guten Bratwurst". Und "tollen Buden", wie sein Mitbürger Wolfgang Winkler hervorhob, der den Adventsmarkt zu einem Treffen mit Familienmitgliedern aus Kaltenbrunn nutzte.



Großes Angebot

Neben "professionellen" Anbietern von Auserlesenem an Mode, Schmuck, Kunsthandwerk und Weihnachtsartikeln präsentierten sich in Seßlach erneut gemeinnützige Stände mit Hand- und Hausgemachten, wie die Kinderkrebshilfe, die Wefa, die Heilgersdorfer Kindertagesstätte "Schneckenhaus", das Blaue Kreuz, die SPD- und CSU-Ortsvereine oder der Inner Wheel Clubs Coburg-Obermain (in der Kulturscheune des Pörtnerhofs). Während ihre Eltern nach passenden Weihnachtspräsenten schauten, waren die Jüngsten beim Kinderprogramm im Rathaus mit Teddy basteln, Kasperle und Kinderschminken bestens versorgt.

Am Samstagnachmittag hatten die beiden Stadtpfarrer Norbert Lang (Seßlach) und Tobias Knötig (Heilgersdorf) gemeinsam die Gäste in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer auf den Advent eingestimmt. Angelockt vom folgenden Konzert des Vocalensembles Coburg unter der Leitung von Stefanie Berg war die Kirche gut gefüllt, was Lang sichtlich freute. Für den "Hausherrn" gehören Pausen zur Musik wie zur Adventszeit unbedingt dazu: "Es ist eine Zeit für Stille, Besinnung und Harmonie mit den Mitmenschen", so der Geistliche. Nachdem sich am Sonntagvormittag zu den frostigen Temperaturen noch Schneeflocken hinzugesellten, steigerte dies noch die Lust auf Weihnachtsgebäck, Waffeln und Glühwein. Die passenden vorweihnachtlichen Weisen lieferten der Posaunenchor Heilgersdorf, die Autenhaus'ner Musikanten und die Stadtkapelle Seßlach. Die schönsten Stände und am besten beleuchtetsten Häuser wurden vom Tourismusverein Stadt Seßlach prämiert.