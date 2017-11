Oberfranken: Lkw-Ladung löst sich und durchschlägt Auto bei Seßlach

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet



Am Montag gegen 07.10 Uhr löste sich ein mehrere Meter langer Holzbohlen von der Ladefläche eines Pritschenfahrzeuges und krachte zwischen Seßlach und Dietersdorf einem nachfolgenden BMW in die Frontscheibe. Laut Aussage der Polizei kam der 47-jährige Fahrer mit nur leichten Blessuren davon. Er zog sich eine Schnittwunde am kleinen Finger der linken Hand aufgrund der herumfliegenden Glassplitter zu.Der 30-jähriger Fahrer eines Transporters sicherte vor der Fahrt mehrere Holzbretter mittels Spanngurt auf der Ladefläche des Transporters. Offensichtlich hielt eine der Verzurrösen, durch die der Gurt geführt wurde, der Belastung nicht stand und bog sich auf. Dadurch löste sich nicht nur der Spanngurt sondern auch die auf der Ladefläche befindlichen Holzbretter, so die Polizei.Die Bretter rutschten von der Ladefläche und ein massiver 4 Meter langer Holzbohlen schlug direkt in die Windschutzscheibe des entgegenkommenden BMW. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.