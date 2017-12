"Sensationell" für Coburger Geschichte

Es fiel Hans-Heinrich Eidt in die Hände, dem Vorsitzenden der Gemeinschaft Stadtbild Coburg. Es faszinierte ihn derart, dass er sich an Gert Melville wandte, den Vorsitzenden der Historischen Gesellschaft Coburg. Auch Melville war begeistert: "Das detaillierte Protokollbuch ist für die jüngere Geschichte Coburgs sensationell. Nirgendwo sonst erfährt man aus der angegebenen Zeit so direkt, so anschaulich und präzis etwas über das Alltagsleben der sogenannten "kleinen Leute", über deren Vergnügungen, deren Sorgen und Ängste, deren Hoffnungen und Freizeiten wie in diesem Buch. Voller anschaulicher Einzelheiten berichtet es Jahr für Jahr über Ausflüge, Liederabende und Tafeleien, aber auch über die Einwirkungen der großen Politik, der Kriege, der Inflation, der wirtschaftlichen Blüte und der NS-Zeit - wenngleich sich der Verein in bemerkenswerter Weise eine weitgehende Oase in den Wirrnissen jener Epoche zu schaffen verstand."

Erhalten blieb nur das zweite Protokollbuch, das die Jahre 1910 bis 1943 umfasst. Das erste Buch begann 1896. Der Verein wurde 1943 aufgelöst, weil er kaum noch Mitglieder hatte. Dass er überhaupt bis dahin überdauern konnte, ist für sich schon interessant, denn eigentlich hatten die Nazis das Vereinsleben gleichgeschaltet. Der Geselligkeits- und Bildungsverein konnte vermutlich überleben, weil er nicht ins Vereinsregister eingetragen war.

Hans-Heinrich Eidt hat das Protokollbuch durchgearbeitet und die interessantesten Passagen in einem Buch versammelt. "Geschichten aus dem Alltag des Coburger Mittelstandes. Die Jahre 1910 bis 1943 im Protokollbuch des Clubs der Seltenen" heißt es, ist in der Schriftenreihe der Historischen Gesellschaft Coburg erschienen und ab Samstag im Coburger Buchhandel erhältlich. Ladenpreis: 17,90 Euro.