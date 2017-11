Sechs Sterne für Bad Rodacher Baumwipfelpfad

Noch lange nicht Schluss





Neuigkeiten aus der "Therme Natur"



Bauzeit:

Kommando zurück:

Das ist neu:

Die Technik:

Was noch kommt:

Die "Therme Natur" hat eine neue Attraktion: den Baumwipfelpfad. Silvio Mann war der erste Gast, der in das tiefblau beleuchtete ehemalige Therapiebecken stieg - noch weit, bevor die Ehrengäste kamen. Ein bisschen beobachtet habe er sich ganz alleine vor all den Kameras schon gefühlt, sagte der Neubrunner. "Aber das Ambiente hier", ergänzte Mann, "ist schon toll."Daneben stand Lothar Müller - ein Bad Rodacher Urgestein, das schon 1972 im zum Thermenbecken umfunktionierten Molkereibottich saß - und ergänzte mit einem zustimmenden Nicken: "Diese Räume hier entsprechen sicher auch höchsten Erwartungen." Müller konnte die sechsmonatigen Bauarbeiten gut beobachten, schließlich ist er seit Jahren jeden Donnerstag Gast der "Therme Natur" Sichtlich stolz bestieg Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) den Eingangbereich des neuen Ruhebeckens, das zentrale Element des erweiterten Ruhebereichs für die "Erdfeuer"-Sauna. Das Stadtoberhaupt räumte unumwunden ein, dass er die Erweiterung des Saunabereiches gerne früher eröffnet hätte - aber es sei halt auch um die Kosten gegangen. Und die haben man nur einhalten können, weil die ursprüngliche Ausschreibung gestoppt und nach gründlicher Überarbeitung neu gestartet wurde. "Es war uns wichtig, die Kosten einzuhalten", betonte Ehrlicher. Und am Ende, da ist ja nun alles gut. Tobias Ehrlicher jedenfalls zeigte sich nach einem offiziellen Eröffnungsrundgang begeistert: "Wir haben hier einen Ruheraum, der seinesgleichen sucht."Die Tatsache, dass der vorgegebene Kostenrahmen nicht überschritten wurde, war dem stellvertretenden Landrat, Rainer Mattern (CSU/Landvolk) eine besondere Erwähnung werden. Mattern sah einen Grund für die erfreuliche finanzielle Entwicklung in der Tatsache, dass der neue Baumwipfelpfad im Zusammenspiel zwischen der Stadt Bad Rodach und dem Landkreis Coburg verwirklicht wurde. In Zeiten, in den Streit und Zwietracht die politische Berichterstattung dominiere, sei dies schon beispielhaft. "Es ist selbstverständlich, dass man in der Politik auch gut zusammenarbeiten kann", betonte Mattern. Die Stadt Bad Rodach sei für ihren Mut, das schwach frequentierte Therapiebecken in einen schicken Ruheraum umzuwandeln, ohne Frage belohnt worden. Dieser Weg war aber auch der einzige gangbare Weg, wie Tobias Ehrlicher klar machte: "Ein Neubau hätte uns anderthalb bis zwei Millionen Euro gekosten."Lutz Lange - der gemeinsam mit der "Hausherrin", Stine Michel die Geschäfte der "Therme Natur" leitet - gab zu: "Wir haben hier unsere eigenen Erwartungen übertroffen." Früher, da habe die "Therme Natur" eine Fünf-Sterne-Sauna ausgezeichnet, jetzt sei "Sechs-Sterne-Ruhebereich" dazu gekommen. Und doch, ergänzte Lange: Wolle man ein erfolgreicher Badebetrieb sein, dann müsse man solche Standards setzen. Nach 100 neuen Liege- und Ruheplätzen, dem Chip-Coin-System und der Neugestaltung des Eingangsbereichs will sich die private Betriebsleitung des einzigen Thermalbades im Coburger Land jetzt aber nicht entspannt zurücklehnen. "Wir werden", versicherte der Geschäftsführer, "das Thermalbad in machbaren Schritten weiter entwickeln."Die reine Bauzeit betrug sechs Monate. Rechnet man die Planungsphase inklusive aller Ausschreibungen dazu, brauchte das Projekt rund anderthalb Jahre. Ein Großteil der tatsächlichen Bauzeit entstand durch Ruhezeiten der verschiedenen Materialien sowie durch den aufwendigen Stahlbau, der den Raum durchzieht und den Anschein von terrassenartigen Baumwipfelplateaus erzeugt.Die Ergebnisse der ersten Ausschreibung überstiegen mit rund 660 000 Euro die im Haushalt der Stadt verabschiedete Bausumme von 450 000 Euro. Deshalb fiel die Entscheidung, Teile der Planung und Kosten neu zu eruieren und den Fokus auf die Zusammenarbeit mit regionalen Firmen zu setzen. Die endgültige Investitionssumme nach der erneuten Ausschreibung lag leicht unter der im Haushalt eingestellten Investitionssumme.Das Baumwipfelbad ist ein natürlich gestalteter Ruhebereich, der sich harmonisch in die bestehende Saunawelt eingliedern und das Thema "Erdfeuer" und seine Elemente aufgreifen soll.Zentrales Element sind verschiedenfarbige Lichtinstallationen, die den neuen Raum in der Gänze mit allen anderen Elementen "strahlen" lassen soll. Dank moderner Steuerungstechnik kann die Beleuchtung verschiedene Themen angepasst werden.Die Geschäftsleitung der "Therme Natur" plant mittelfristig, das Angebot einer Vollgastronomie im Badebereich zu schaffen. Vorgesehen sind weiterhin weitere Ruheoasen im Badebereich sowie ein harmonisch gestaltetes "Kaminzimmer". Dieses soll ein erholsamer Rückzugsort mit Blick auf echtes Kaminfeuer werden.