Schwanger: Motsi trotzdem beim Sambafest

Dass sie trotz ihrer Schwangerschaft als Stargast zum Sambafestival (13. bis 15. Juli) nach Coburg kommen wolle, habe die 36-Jährige den Veranstaltern zugesagt, wie Samba-Sprecher Andi Ebert auf Tageblatt-Nachfrage bestätigt. Der Salsa-Workshop am Samstag, 14. Juli, solle ebenfalls wie geplant stattfinden, Motsi Mabuse werde aber möglicherweise nicht aktiv mittanzen.

Derzeit sitzt Motsi Mabuse in der Jury der Promi-Tanzshow "Let's dance". In der letzten Sendung am 23. März hatte sie bekannt gegeben, dass sie schwanger sei. Die 36-Jährige hatte bereits 2012 schon einmal als Stargast am Coburger Sambafestival teilgenommen.