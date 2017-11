Schulkinder in Coburg angefahren - Unfallflüchtiger stellt sich der Polizei

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit zwei verletzten - jeweils elfjährigen - Schülern am Dienstag auf der Frankenbrücke in Coburg, stellte sich der unfallflüchtige Fahrer am Mittwochvormittag bei der Coburger Polizei.Nach der Veröffentlichung mit Zeugenaufruf in den Medien, unter anderem auf inFranken.de , erhielten die Coburger Polizisten konkrete Zeugenhinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug. Noch bevor sich der Verkehrsunfallfluchtfahnder der Coburger Verkehrspolizei auf den Weg zum möglichen Verursacher machen konnte, ergriff dieser die Initiative und meldete sich auf der Polizeidienststelle.Gegen ihn wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.