Schräge Töne locken in den Kulturladen in Coburg

Die nächste Veranstaltung der Reihe "schräge Töne" findet am Samstag (24. Februar, 18 Uhr) im Kulturladen in der Judengasse 22 in Coburg statt.