Schräge Klänge in Coburg

Die interessante Reihe in der Judengasse 22 wird von Barbara Zeller und Martin Peetz betreut.

Man hörte Werke der Coburger Komponisten Hans Stähli und Rainer Pezolt sowie von Heinrich Hartl (Nürnberg) und Gernot Tschirwitz (Würzburg). Die Ausführenden waren Nele Gramß (Gesang), Katharina Hilf (Englisch Horn) mit den Pianistinnen Barbara Zeller und Anne-Kathrein Jordan. Das Konzert mit anspruchsvoller moderner Musik fand einen erfreulichen Zuspruch. Vielleicht ist dies eine "Marktlücke" und somit Anreiz für künftige ähnliche Veranstaltungen, denn Werke von lebenden Komponisten sind in den üblichen Konzerten nur selten anzutreffen.

Zu Beginn erklang die Ballade in As-Dur für Englisch Horn und Klavier aus dem Jahre 2006 von Hans Stähli, dem langjährigen 1. Kapellmeister am Landestheater. Stähli will kein "Neutöner" sein; er schreibt in erweiterter Tonalität und liebt stimmungsgemäße Gegensätze. Neben ernsten Passagen stehen heitere; lyrische Kantilenen werden von kecken oder tänzerischen Episoden abgelöst. Impressionistische Klangkaskaden durchziehen das musikalische Geschehen. Überraschend und originell ist der leise verklingende abrupte Schluss.

Katharina Hilf war mit makellosem Ton und überlegener Technik eine ideale Interpretin für dieses klangvolle Werk, sicher am Flügel mit differenziertem Anschlag unterstützt von Barbara Zeller.



Blaue Veilchen

Eine größere Aufgabe hatte die Pianistin in der folgenden viersätzigen Sonate für Klavier op.45 von Heinrich Hartl, die der Komponist im Jahre 2000 nach der Erzählung "Auf der Galerie" von Franz Kafka schuf.

Nach der Lesung der Kurzgeschichte durch den Komponisten spielte Barbara Zeller das viel Kraft erfordernde, häufig perkussiv und dissonant angelegte Werk konzentriert und überlegen mit großer Treffsicherheit.

Von dem in Bad Rodach lebenden Komponisten Rainer Pezolt standen anschließend gleich zwei Werke auf dem Programm. Zuerst erklang der Liederzyklus Rondell "Blaue Veilchen" aus dem Jahre 2005 mit sieben Liedern nach Gedichten von Heinrich Heine. Das konzentrisch angelegte Werk erläuterte die Sängerin Nele Gramß zunächst und beeindruckte dann mit ihrer virtuosen Beherrschung der vielen neuartigen vokalen Stilmittel, die Pezolt wirkungsvoll anwendet.

Anne-Kathrein Jordan war eine souveräne Mitgestalterin am Flügel und bewältigte auch das reich mit Clustern, aber auch romantischen Einschüben versehene Klavierstück "Wild Bunch of Roses" des Komponisten.

Zum Abschluss erklang das wohl modernste Werk des Abends, "Lament", ein 2012 entstandenes Melodram für Sprecher (Tonträger) und Klavier auf Dylan Thomas' eigene Rezitation seines Gedichts, das in jeder Strophe den Grundrhythmus bestimmt, zu dem sich improvisationsähnliche Klavierpassagen gesellen.

Auch hier erläuterte der Komponist Gernot Tschirwitz sein Opus , bevor Barbara Zeller den höchst anspruchsvollen Klavierpart zum gesprochenen Wort eindrucksvoll meisterte. Es gab reichen Beifall für die anwesenden Komponisten und ihre vorzüglichen Interpretinnen an diesem anregenden, interessanten Abend.