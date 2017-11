Schluss mit der Langeweile in den Pausen in der Bodelstadter Schule

"Weil die Kinder in den Pausen nichts zum Spielen haben", wie Sascha Kilian, der Elternbeiratsvorsitzende feststellt, wurde das Projekt Pausenhof in Bodelstadt gestartet. Die Schulleitung in Bodelstadt, der Elternbeirat, die Gemeinde und die Mittagsbetreuung zogen dabei an einem Strang. Auch zahlreiche Eltern beteiligten sich daran, etwas Gutes für die Kinder zu schaffen.



Der Elternbeirat hat eine Dschungelbrücke im Wert von rund 1800 Euro aus seiner Kasse angeschafft. Auch die Gemeinde und zahlreiche Spender, darunter auch die Theatergruppe und einige heimische Firmen, steuerten einiges zu dem Projekt bei.



Jetzt gingen die Arbeiten los. Die Steine wurden entfernt. Eltern und ihre Kinder legten eine Mulchschicht auf, bevor die Dschungelbrücke aufgebaut werden konnte. Viele Mitglieder des Elternbeirates haben selbst die Schule in Bodelstadt besucht. Seitdem habe sich nicht sehr viel am Pausenhof verändert, stellten sie fest. Auch deshalb wollten sie etwas Neues für die Kinder gestalten.



Außerdem ist ein großes Schachfeld auf dem Pausenhof geplant. Der Hausmeister will es anlegen. Die Figuren hierzu will die Gemeinde spenden. Weiterhin soll auch ein Sinnesparcours entstehen. Der Elternbeirat rechnet mit einem Arbeitsaufwand von über 3000 Stunden, den die Eltern uneigennützig ableisten wollen. Man schätzt die Gesamtkosten des Projektes auf rund 8000 Euro. Deshalb würden sich der Elternbeirat und die Schule über weitere Spenden freuen, betont Sascha Kilian.