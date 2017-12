Schlägerei in Neustadt bei Coburg - Vater greift mit ein

Wie die Polizei berichtet, ist es in einer Gaststätte in Neustadt bei Coburg in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Schlägerei gekommen. Zwei Männer, 31 und 23 Jahre alt, gerieten in Streit, der zunächst verbal ausgetragen wurde und dann eskalierte.



Ein anderer Gast wollte die beiden Streithähne trennen und wurde daraufhin vom Vater des älteren Mannes in den Schwitzkasten genommen. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinwirkung und wurden nur leicht verletzt. Sie erwartet eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 31-jährige mit seinem Vater zusammen etwa zwei Stunden vorher einen weiteren Gast verprügelten. Beide bekommen deshalb auch noch eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.