Schlägerei auf dem Weihnachtsmarkt in Coburg

Eine Streife der Polizeiinspektion Coburg wurde am Sonntag gegen 20.30 Uhr auf eine Schlägerei am Coburger Weihnachtsmarkt aufmerksam.Die Polizisten kamen dazu, als sich zwei Männer bereits miteinander kämpfend am Boden wälzten. Ein bis dahin Unbeteiligter trat dann einen der beiden Männer mit dem Fuß ins Gesicht, woraufhin ein weiterer Unbeteiligter sich ebenfalls einmischte und mit der Faust zuschlug.Die zwei Beamten hatten erhebliche Mühe die vier Männer zu trennen und den Streit zu schlichten.Alle Beteiligten erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung. Als Grund für die Auseinandersetzung konnte das versehentliche Verschütten von Glühwein durch einen der Beteiligten ermittelt werden.