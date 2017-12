Santiano kommt auf den Schlossplatz

Mit zusammengerechnet 450 Wochen sind Santiano die am längsten in den deutschen Charts platzierte Band der vergangenen fünf Jahre. Jetzt nehmen die Giganten des Shanty-Rock weiter an Fahrt auf und kommen 2018 auf ihre große Open Air-Tournee. Egal ob in Flensburg am Meer oder in München, weit weg vom Salzwasser - Santiano live ist eine Naturgewalt.



Karten gibt es ab heute, 14 Uhr in der Geschäftstelle des Coburger Tageblatts und an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Hotline 0951-23837.