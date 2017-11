Sanis aus Ebersdorf - im Einsatz den Tränen nahe

Dass das Rote Kreuz im Rettungsdienst sehr aktiv ist, Sanitätsdienste leistet und Blutspenden organisiert, das ist weithin bekannt. Weit weniger jedoch, dass die Ursprünge des Roten

Kreuzes in der humanitären Hilfe, im Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Würde sowie die Verminderung des Leids von Menschen in Not liegen. Und das ohne Ansehen von Nationalität und Abstammung oder religiösen, weltanschaulichen oder politischen Ansichten der Betroffenen und Hilfeleistenden. Daran erinnert der taktische Leiter der Sanitätsbereitschaft Ebersdorf, Dennis Busch, angesichts des jüngsten humanitären Einsatzes des BRK Ebersdorf.

Einer Bereitschaft, in der, wie Busch betont: "Dieses Selbstverständnis gelebt wird". Daher habe es auch nur Minuten gedauert, bis sich in der letzten Woche ausreichend Helfer in der BRK-Bereitschaft Ebersdorf fanden, um einen Einsatz des Vereins Friedensdorf International zu unterstützen. Dieser holt verletzte und kranke Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten, die vor Ort nicht ausreichend versorgt werden können, zur medizinischen Behandlung nach Deutschland.

Am Freitagmorgen wurde ein Flugzeug mit Kindern aus Angola in Düsseldorf erwartet. Auch ein Transportkontingent aus Ober- und Mittelfranken beteiligte sich am Transfer direkt vom Flugzeug zu Kliniken in ganz Deutschland. "Trotz der kurzfristigen Anfrage für einen Rettungswagen mit Besatzung meldeten sich mit Bereitschaftsleiter Michael Wagner, Moritz Perl und Ralf Schramm sofort drei Sanitäter, die teils, um helfen zu können, auch ohne zu zögern einen Tag Urlaub opferten", berichtet Busch.

Ebenfalls auf dem Weg waren Kameraden mit einem Fahrzeug der BRK-Bereitschaft Coburg. Zunächst sammelten sich die Fahrzeuge des Bezirks in Würzburg, um dann gemeinsam auf den Marsch nach Düsseldorf zu gehen. Dort kamen die Helfer gegen 6 Uhr morgens an. Um 7 Uhr landete das Flugzeug voll mit hilfsbedürftigen Kindern. Die insgesamt etwa 20 Fahrzeuge fuhren direkt auf das Rollfeld zur Maschine. Dort wurde von den ehrenamtlichen Helfern aus Ebersdorf ein neun Jahre altes Mädchen übernommen. Kurz darauf begann der Transport zur Klinik in Rotenburg an der Wümme.

"Das war sehr emotional. Wir haben alle zeitweilig mit den Tränen gekämpft", sagt einer der Helfer. Die Kinder sind teils schwer krank, ohne ihre Eltern in einem fremden Land und können sich kaum verständigen.

Gegen 13 Uhr wurde das Kind in Rotenburg an die Klinik übergeben. Dort erhält es nun die notwendige Behandlung, die in seinem Heimatland nicht möglich gewesen wäre. Anschließend kommen die Kinder schnellstmöglich wieder zu Ihren Familien zurück. Inklusive Rehabilitationsmaßnahmen und

der Zeit zum Ausheilen weiterer Krankheiten kann das dennoch bis zu einem halben Jahr dauern.

Die Ebersdorfer Helfer kamen schließlich nach 23 Stunden Dienst und 1300 Kilometern wieder am Heimatstandort an. ",Im Zeichen der Menschlichkeit' ist für uns nicht nur eine Floskel" sagt Michael Wagner müde, aber zufrieden und fügt hinzu: "Uns bringt der Wunsch, Menschen zu helfen, überhaupt erst zusammen. Wenn wir zu solchen Einsätzen gerufen werden, sind wir immer zur Stelle, wenn es sich im Rahmen der ehrenamtlichen Arbeit irgendwie bewerkstelligen lässt."