Samba-Festival in Coburg: Eintritt wird dieses Jahr teurer

Das 27. Internationale Samba-Festival findet von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Juli, in Coburg statt. Am heutigen Donnerstag startet der Sondervorverkauf: Bis Ende März ist das für alle drei Festivaltage gültige Ticket für 21 Euro erhältlich. Im Vorjahr hatte das Ticket im ersten Vorverkauf noch 19 Euro gekostet.Im regulären Vorverkauf, der von April bis Ende Juni läuft, kostet das Drei-Tage-Ticket 24 statt zuletzt 22 Euro.Auch die ab Juli geltenden, regulären Eintrittspreise für die einzelnen Tage liegen etwas über denen von 2017: Wer nur am Freitag das Festivalgelände besuchen will, zahlt 21 Euro (vergangenes Jahr: 19 Euro), nur der Samstag kostet 24 statt zuletzt 22 Euro, und der Sonntag mit dem großen Samba-Umzug 14 statt 13 Euro. Der Preis fürs Drei-Tage-Ticket wird bei 28 Euro liegen - im vergangenen Jahr waren es 26 Euro.Sambaco-Pressesprecher Andi Ebert begründet die Preissteigerungen mit den allgemein steigenden Kosten. "Trotzdem haben wir die Preise die vergangenen drei Jahre konstant halten können."Im Ticketpreis enthalten sind der Zugang zum Festival-Bereich mit elf Bühnen in der gesamten Coburger Innenstadt, sowie den Samba-Nächten am Freitag- und Samstagabend im Kongresshaus.Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Eintritt. Menschen mit Behinderung, die über einen amtlichen Ausweis mit dem Merkzeichen "B" verfügen, erhalten für Ihre Begleitperson eine Freikarte, während die eigene Eintrittskarte zum Tages- beziehungsweise Vorverkaufspreis bezahlt werden muss. Die Ausgabe der Freikarte erfolgt ausschließlich am "Infostand Schlossplatz" während des Festivals. Weitere Rabatte oder Ermäßigungen werden nicht gewährt.Die Tickets im Sondervorverkauf sind beim Tourismus Coburg in der Herrngasse und der VR-Bank Coburg (Theaterplatz, Mohrenstraße) erhältlich. Ebenso als Online-Ticket zum Ausdrucken oder direkt aufs Handy laden unter www.samba-festival.de Erwartet werden auch in diesem Jahr zum Festival rund 3000 Samba-Künstlern - und: Motsi Mabuse! Die Tänzerin, bekannt aus "Let's Dance" wird einen Salsa-Workshop halten. Der Workshop ist ebenfalls unter www.samba-festival.de zu buchen. Anfang Mai wird das Gesamtprogramm für das diesjährige Samba-Festival veröffentlicht.Das diesjährige Plakat-Motiv und die damit verbundene Werbung für das Samba-Festival stammt von Kendra Lemon. Sie ist Gaststudentin aus den USA an der Hochschule Coburg. Insgesamt hatten sich 42 Studenten der Studiengänge Integriertes Produktdesign und Innenarchitektur an dem Wettbewerb beteiligt.