Sagasser Coburg ist zum fünften Mal Spitze in Deutschland

Der in Franken und Thüringen agierenden Groß- und Einzelhändler Sagasser steigerte seinen Umsatz um 15 Prozent auf 121 Millionen Euro (Vorjahr: 105 Millionen Euro). Der Zuwachs gelang einer Pressemitteilung zufolge sowohl organisch als auch durch Zukäufe. Auch die Ertragsentwicklung hielt mit dem dynamischen Wachstum Schritt und bestätigte damit Geschäftsführer und Familiengesellschafter in ihrem anhaltend erfolgreichen Kurs.



Laut Mitteilung zeichnet sich im ersten Quartal 2018 erneut eine deutlich über dem Branchenschnitt liegende positive Umsatzentwicklung ab. So wuchs der größte Geschäftsbereich, die eigenen Getränkefachmärkte, in den ersten drei Monaten wiederum knapp zweistellig. Neben anspruchsvoller Einrichtung sieht Sagasser seine Erfolgsfaktoren in der Fokussierung auf regionale Sortimente und einer klaren Präferenz für umweltfreundliche Getränkemehrwegverpackungen.



Besonderen Titel verliehen

Als besondere Bestätigung für die Leistungen auf der Verbraucherseite wurde dem Unternehmen in den vergangenen Wochen in Berlin bereits zum 5. Mal in den letzten 15 Jahren der Titel "Deutschlands bester Getränkehändler" von einer nationalen Fach-Jury verliehen. Diesmal wurde das Handelsunternehmen für die beste Weinabteilung im Sagasser-Markt in Kulmbach ausgezeichnet.



"Das Familienunternehmen will in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld konsequent die sich bietenden Marktchancen nutzen", heißt es in der Mitteilung. Dafür habe es umfangreiche Investitionen für die Großhandelsstandorte Coburg, Burgebrach, Scheinfeld, Würzburg und ab 2018 auch in einem neuen Gemeinschaftsunternehmen in Bayreuth bereitgestellt.



Über 100 Märkte

Im Getränkemarktbereich werden in den nächsten Monaten weitere Märkte in Thüringen und Franken hinzu kommen, kündigten die Familiengesellschafter Michael, Peter und Thomas Sagasser an. Die Anzahl der Märkte wird dann mehr als 100 betragen. Damit baut Sagasser seine marktführende Stellung in Nordbayern und Thüringen weiter aus.



Mit der Berufung von Knut Albert (52) zum zusätzlichen Geschäftsführer stellt das 1952 gegründete Familienunternehmen wichtige Weichen für die Zukunft. Der Handelsexperte, der langjährig geschäftsführend im Süßwarenfachhandel (Hussel) tätig war, trat zum 1. April in das Unternehmen ein. Damit unterstreichen die drei derzeitigen Geschäftsführer Michael, Thomas und Peter Sagasser, dass der für den Fortbestand des Familienunternehmens wichtige Generationswechsel frühzeitig eingeleitet und nachhaltig beschritten werde.