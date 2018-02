Rund ums Jahr ist in Neustadt was los

Pia Faber führt die "Werbegemeinschaft Neustadt" (WG) weitere drei Jahre lang. Klaus Frenzel wurde zum Zweiten Vorsitzenden gewählt. Kassierer Volker Hofmann und Schriftführer Markus Stache walten weiterhin ihres Amtes.



Mit besonderen Aktionen gestaltet die Neustadter WG in Zusammenarbeit mit der Stadt (Kulturamt) ein stets attraktives Jahresprogramm in der bayerischen Puppenstadt Neustadt. Vorsitzende Faber erinnerte zur Hauptversammlung in der Gaststätte "Eckstein" an die liebenswerten Angebote des vergangenen Jahres: Der beliebte Ostermarkt erfreute wieder einmal alle Generationen. Dank eines Zuschusses der Stadt sowie der Sparkasse wurden kleine und große Ostermarktbesucher mit einem süßen Ostergruß überrascht. Die stilechte Osterhasen-Arbeit in Hasenkostümen verrichtete die WG. Zudem verteilten Kinder der Trachtengruppe in ihren Neustadttrachten kleine Oster-Geschenkchen an die Kleinsten. Ebenso steuerte die WG etwas zum Fahrpreis des nostalgischen Kinderkarussells bei.



Fokus ist auf die Innenstadt gerichtet

Die nächste Aktion "Puppenfestival" mit dem verkaufsoffenen Sonntag erfolgte mit der Eröffnung in der Innenstadt. Der verkaufsoffene Sonntag musste im kleineren Rahmen veranstaltet werden. "Es ist per Gesetz recht schwer geworden, solche Sonntage zu veranstalten", sagte Faber. Diese dürften nur geboten werden, wo die Feste auch stattfänden, jedoch nicht verkaufsoffen auf der grünen Wiese. Der Fokus solle auf die Innenstadt gerichtet sein.



Das Neustadttreffen als eine weitere Bereicherung bot verlängerte Öffnungszeiten am Samstagabend. "Das Besondere daran war, dass das zusammen mit dem Kinderfest veranstaltet wurde", erinnerte Faber an den späten Ladenschluss und dankte fürs Mitmachen. Viele Fremde seien in der Stadt gewesen. "Das wäre auch kein Willkommensgruß und auch nicht schön, wenn die Läden

geschlossen hätten."



Die letzte Aktion startete zur Weihnachtszeit, welche die WG bereits das dritte Mal hintereinander durchführte. Dabei sei die Aktion des Neustadter "Sternepasses" mit schönen Gewinnpreisen sehr gut angekommen. "Es haben wahnsinnig viele mitgemacht. Man braucht um Weihnachten nur in Neustadt einzukaufen und Sterne zusammeln und kann mit einem Quäntchen Glück viele schöne Preise gewinnen."



Zufriedenstellende Bilanz

"Mit unserem kleinen Etat ist das wirklich eine schöne Leistung, was wir da letztes Jahr auf die Beine gestellt haben", sagte Faber äußerst zufrieden. Dieses Jahr werde sich einiges wegen der Rathaussanierung und der Baustelle Marktplatz ändern. So werde das Puppenfestival außerhalb des Stadtbereiches, am Museum, stattfinden. Die offizielle Eröffnung sei am Donnerstag/Christi Himmelfahrt um 16 Uhr, der Festtag selbst biete bereits von 11 bis 22 Uhr ein volles Programm. Der Flohmarkt finde wie gewohnt statt, die große Sammelbörse werde am Freitag/Samstag von 10 bis 17 Uhr in der Frankenhalle sein, der Max-Oskar-Preis werde am Freitag um 19 Uhr in der TFB veranstaltet, der Stehempfang finde dann am Samstagvormittag im Museum statt, wie auch der

Familiennachmittag im und vor dem Museum. Ferner sei ein Rathauskonzert in der Kultur.werk.stadt geplant. Und im Freizeitpark werde die Spielzeugrallye locken. Es sei zu überlegen, den verkaufsoffenen Sonntag eventuell ruhen zu lassen. Ungewiss sei auch, ob der Weihnachtsmarkt wegen der Baustelle noch auf dem Marktplatz stattfinden wird. 2019 werde es einen "Tag der Franken"

geben. Dabei sei zu überlegen, den verkaufsoffenen Sonntag ins nächste Jahre zu legen.