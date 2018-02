Rosenau-Konzerte locken mit Vielfalt auf hohem Niveau

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert besteht die Reihe der Konzerte auf Schloss Rosenau.

In dieser Zeit hat sich die Reihe fest etabliert im Kulturkalender der Region als Ort abwechslungsreicher Programm mit wechselnden Besetzungen im historischen Ambiente. Auch in diesem Jahr sind insgesamt wieder vier Veranstaltungen im Marmorsaal geplant - je zwei im Frühjahr und im Herbst.

Den Auftakt in diesem JAhr gestaltet ein Kammermusiktrio am 29. April. Die Interpreten sind zwei Musiker aus den Reihen des Philharmonischen Orchesters Landestheater Coburg sowie die Pianistin Kyoko Frank: Megumi Ikeda, koordinierte 1. Konzertmeisterin, sowie der Klarinettist Philipp Grzondziel. Durch viele Konzerte im Raum Coburg hat sich das Ensemble bereits viel Renommee bei den Musikfreunden in Stadt und Landkreis erworben.

Das Duo Bettina und Wolffram Born gastiert am 6. Mai mit Werken für Akkordeon und Klavier. Das Duo ist durch ein Tangokonzert vor einigen Jahren an gleicher Stelle noch in guter Erinnerung.



Ungewöhnliche Besetzung

Eine ungewöhnliche Besetzung mit Traversflöte, Viola da Gamba, Hackbrett und Harfe sowie Salterio bietet das Konzertquartett Weiberdatschi, das am 16. September gastiert. Der Abschluss der diesjährigen Reihe ist dem Blockflötenquintett B-Five gemeinsam mit der Sopranistin Roswitha Schmelzl am 23. September vorbehalten.

Die Konzertreihe wird unterstützt von der Niederfüllbacher Stiftung und der VR Bank Coburg.







Infos rund um die Konzerte auf Schloss Rosenau



Der Konzertbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19.10 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro für die Einzelkarte an der Abendkasse. Im Vorverkauf und bei Reservierung beträgt der Preis 22 Euro für die Einzelkarte. Das Abonnement aller vier Konzerte kostet 60 Euro. Alle Plätze sind nummeriert. Mit einem Abonnement erwerben sich Interessenten eine Option auf einen Sitzplatz auch für das darauffolgende Jahr. Infos unter der Telefon-Nummer 09563/9626.



Parkmöglichkeiten Das Schloss Rosenau kann mit dem Pkw nicht direkt angesteuert werden. Parkplätze stehen in etwa fünf Minuten Fußweg zur Verfügung.



Umbau Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg-Saalfeld ließ den im Kern mittelalterlichen Bau des Schlosses Rosenau von 1808 bis 1817 im neugotischen Stil zum Sommersitz umgestalten. Bemerkenswert sind der dreischiffige Marmorsaal und die mit stark farbigen Wanddekorationen und originalen Wiener Biedermeiermöbeln ausgestalteten Wohnräume.