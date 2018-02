Roland Kluttig gastiert am Samstag in Suhl

"Romantisch" lautet das Motto des Programms, das ausschließlich Werken von Johannes Brahms vorbehalten ist. Zum Auftakt erklingt das Violinkonzert D-Dur, das Kluttig im Januar 2013 in Coburg dirigierte (Solistin im Landestheater: Antje Weithaas).



Den Solopart in Suhl übernimmt der belgische Shootingstar Marc Bouchkov. Nach der Pause erklingt die 4. Symphonie e-Moll, die ihre Uraufführung im Jahr 1885 in Meiningen erlebt hatte (Konzerteinführung um 16.15 Uhr im Bankettsaal Kaluga). - Ticketshop: Tel. 03681/707165 (www.mkgd.de). ct