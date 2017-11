Rödental: Mann beleidigt betrunken seine Ehefrau und bewirft sie mit Tasse

Er hatte einen Alkoholwert von 2,46 Promille, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 51 Jahre alte Ehefrau hatte am Freitagabend die Beamten wegen des Streits alarmiert. Sie schilderte, dass ihr Mann sie im Laufe des Abends immer wieder beleidigt habe. Zudem habe er mit einer Tasse nach ihr geworfen, sie aber nicht getroffen. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.