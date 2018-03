Rödental: Feueralarm am Karfreitag

Rauchentwicklung aus einem Gasthaus in Mittelberg wurde am Karfreitag gegen 7 Uhr der Integrierten Rettungsleitstelle gemeldet. Die Feuerwehren aus der Rödentaler Kernstadt und dem Froschgrund rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an. Polizei und Rettungsdienst kamen ebenfalls zum Einsatzort. Nach ersten Informationen konnte sich der Hauseigentümer selbst ins Freie retten. Er wurde vor Ort medizinisch betreut. Brandursache war offenbar ein Holzofen in dessen Umgebung das Feuer ausgebrochen war. Brennbares Material wurde teilweise von Atemschutzkräften der Feuerwehr aus dem Haus geschafft. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden. Die Staatsstraße von Rödental in Richtung Schalkau blieb über Stunden in der Ortsdurchfahrt Mittelberg komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die Bergdörfer umgeleitet.