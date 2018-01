Rödental ehrt verdiente Bürger und gute Sportler

Die Rödentaler Franz-Goebel-Halle beherbergte am Donnerstagabend lockere und fröhliche Bürger, die den Abend genossen.



Eingangs betonte Bürgermeister Marco Steiner (FW), dass sich Rödental positiv entwickelt habe in Bezug auf Einwohnerzahlen, Gewerbesteuereinnahmen, Baugebietserschließungen und Investitionen in Kindertagesstätten, Schulen und Kultur. Regierungsvizepräsident Thomas Engel meinte, als er so in die Reihen der Gäste sah, dass sich in Rödental außergewöhnlich viele für ihre Heimatstadt engagierten. "Hier läuft einfach alles hervorragend", stellte er fest.



Aufgrund eines Stadtratsbeschlusses konnte Marco Steiner vier Bürgern, die sich durch ihr Wirken oder ihre Leistung um das Wohl der Stadt und ihrer Bürger verdient gemacht haben, den Ehrenteller überreichen. Udo Hoppe wurde als ehemaliger BRK-Kreisbereitschaftsleiter ausgezeichnet. Hoppe wurde als einer der prägenden Köpfe in der Region mit mehr als 45-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit, die beeindruckend sei, bezeichnet. Ingrid Ott hat sich langjährig engagiert in der Politik, insbesondere als CSU-Stadträtin, in der Wirtschaft, der Kultur und im sozialen Bereich, wobei sie als absolut ehrlich und zuverlässig bezeichnet wurde. Sie sei Ansporn und Vorbild, hieß es weiter. Jörg Wagner, Inhaber des Edeka-Marktes, der mit seinem Geschäft die Nahversorgung sichert, sich regional verbunden zeigt und ein offenes Herz für die Belange der Vereine und Organisationen hat, erhielt ebenfalls den Ehrenteller. So auch Christel Zschach, die sich seit über 50 Jahren ehrenamtlich in Rödental engagiert, ein breites Spektrum abdeckt und dort überall bereitwillig hilft, wo sie gebraucht wird.



Den Sportförderpreis erhielten:

Alexander Engels, Patrick Brockardt-Riemann, Selina Jenke



Auszeichnung für Ausbildungsleistung:

Lukas Scheler (Habermaaß)



Stadtköniginnen Schießen:

Birgit Fischer, Céline Stechert (Schützengesellschaft Rödental)



Stadtplaketten mit Anstecknadel für besondere ehrenamtliche Verdienste:

Bronze: Carola Fricke (SG Rödental), Petra Misterek, Habil Karabacak, Uwe Amberg (DJK/TSV Rödental), Andreas Westhäuser (Dorfgemeinschaft Kipfendorf/Thierach), Henning Dressel (TSV Mönchröden), Irmgard Weitz, Sabine Günzel, Marcus Günzel (evang.-luth.Kirchengemeinde St. Johannis)



Silber: Ali Karabacak (DJK/TSV Rödental), Michael Carl, Manfred Roßbach, Michael Scheler, Waldemar Schneider (SG Rödental), Hartmut Scholz (Briefmarken- und Münzfreunde)

Gold: Wolfgang Entgeter (DJK/TSV Rödental), Thomas Feulner (Kampfrichtergemeinschaft), Frank Oppel (TSV Mönchröden), Arno Martin (Briefmarken- und Münzfreunde), Dietmar Grosch (Gesangverein Harmonie)



Stadtplakette mit Anstecknadel für besondere sportliche Leistungen:

Bronze: Christine Weyhersmüller (Hovawart-Freunde), Céline Stichert (Schützengesellschaft), Danielle Schuller (SG), Olga Renner, Niklas Pommé, Martin Bauer (TSV Mönchröden), Holger Henning (TV Coburg), Rainer Reißenweber, Lukas Schedel (Schützen Rödental), Karl Scharf (Schützen Einberg)



Silber: Birgit Fischer (Schützen Rödental), Selina Jenke, Patrick Brockardt-Riemann, Jochen Paulfranz, Niklas Jäckel-Helm, Daniel Schober, Tim Rüdenburg (SG), Andreas Neuwald (SV Bergdorf-Höhn), Rolf Zapf, Egon Barth (Schützen Einberg), Josef Brand (Schützen Rödental), Stefan Koob, Rolf Barocke, Viktor Maier, Lüben Petrov (TSV Mönchröden)



Gold: Gaby Storzer (Hovawart-Freunde), Birgit Engel, Erika Popp, Walter Engel (Schützen Rödental), Victoria Linz (SG), Melanie Schäfer, Marlen Graf, Viktor Renner, David Schäfer (TSV Mönchröden), Bernd Roßbach, Henri Herppig, Werner Klempf (Schützen Einberg), Christoph Franke, André Röttger (LAV Neustadt), Ralf Stejskal (SV Bergdorf-Höhn), Bernd Feiler (Rassetaubenzucht).