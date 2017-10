Rocken in Scheuerfeld für den "Weißen Ring"

Mitarbeiter gesucht



Opfer können meist nicht so unbeschwert sein wie jene, die zugunsten von Opfern am 20. Oktober in der "Ernstfarm" in Coburg abrockten. Die Freizeitband "The Cubes", die schon in einigen Hallen in Deutschland und England Auftritte hatte, lud zusammen mit der Außenstelle des Weißen Ring Coburg zu einer Charity-Veranstaltung ein. "Damit wollen wir einen finanziellen Beitrag für den Weißen Ring leisten und damit seine Arbeit zugunsten vieler Opfer von Straftaten anerkennen", sagte Walter Hemmerich von der Band "The Cubes".Ab 20 Uhr bis gegen ein Uhr ging "die Post" in der Ernstfarm in Coburg-Scheuerfeld ab. Gut 120 Besucher mögen es gewesen sein, darunter viele Jugendliche, die im Laufe des Abends zu den Klängen der Band die Tanzfläche bevölkerten um locker und beschwingt waren. Rock-Klassiker aus vier Jahrzehnten weckten Erinnerungen an frühere Zeiten bei dem altersmäßig gut gemischten Publikum. Lieder der US-amerikanischen Rockband "Creedence Clearwater Revival" (CCR) aus Berkeley aus den Jahren 1960-1970 hatte "The Cubes" ebenso im Repertoire wie Stücke der legendären Beatles, des kanadischen Rocksängers Brian Adams, der US-amerikanischen Punk-Rock-Band Blink oder von der britischen Sängerin und Songschreiberin Amy Winehouse.Die Freizeitmusiker von "The Cubes", zwei kommen aus Großbritannien, einer aus Stuttgart, vier aus Unter- und einer aus Oberfranken, holten aus ihren Instrumenten, Steel Guitar, Vocals, Bass, E-Gitarren, Keyboard, Harp, Saxophon und Drums, alles raus und boten eine tolle Musik.Die Besucher waren begeistert: Drei Paare, die aus Ebern in die Ernstfarm nach Scheuerfeld gekommen waren, waren sich einig und sagten: "Was wir hier hören, ist eine klasse Musik mit einer breiten Palette der Rockmusik, einfach toll, wie die Musiker aufmischen."Im Veranstaltungsraum waren viele Hinweise und Infomaterial des Weißen Ring zu finden, welches die Außenstellenleiterin des Weißen Ring in Coburg, Sabine Hemmerich, gut platziert hatte. Die Infostände waren häufig umlagert und Sabine Hemmerich beantwortete zahlreiche Fragen über die Arbeit des Weißen Ring. Einen Wunsch brachte sie immer wieder an: "Ich suche dringend Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für die Außenstelle des Weißen Ring in Coburg, die mich bei meiner ehrenamtlichen Arbeit unterstützten." Auch sie war, wie auch die Besucher, von der Veranstaltung sehr angetan: "Klasse zu sehen, wie die Leute ihren Spaß haben, und besonders freut es mich, dass viele Jugendliche den Weg in die Ernstfarm gefunden haben." Der Band "The Cubes" dankte Sabine Hemmerich für ihren Einsatz für den Weißen Ring. "Die Musiker tragen ihre Auslagen selber, so dass die Spenden alle dem Weißen Ring zufließen können", freute sich die Außenstellenleiterin, die mit ihrem "WR-Sparschwein" unterwegs war, um Spenden zu erbitten. "500 Euro sind als Spenden bei diesem Rock-Event eingegangen, die Opfern von Straftaten zugute kommen werden", sagte Sabine Hemmerich und dankt allen Spendern.Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit in Coburg Stadt und Land hat, kann sich an Sabine Hemmerich wenden. Dies ist möglich per E-Mail unter weisser-ring-as-coburg@gmx.de oder unter 0151/55164794. Auch Opfer von Straftaten können diese Möglichkeit als Kontakt nutzen. Ein Blick auf die Website des Weißen Rings, www.weisser-ring.de oder direkt auf die Seite der Außenstelle Coburg bringt Informationen zur Arbeit des Weißen Rings, der einzig bundesweit tätigen Opferhilfsorganisation, die ihren Sitz in Mainz hat. In ganz Deutschland gibt es in Städten und Landkreisen Ansprechpartner des Weißen Rings, die sich um Opfer von Straf- und Gewalttaten kümmern, ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, vielfältige Möglichkeiten der Hilfe anbieten und auch mit finanziellen Mitteln helfen. Informationen dazu unter www.weisser-ring.de