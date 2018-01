1 / 1

In der Coburger Spitalgasse tut sich was: In das Haus Nummer 9 (ehemals Nordsee) zieht der Kosmetikfilialist "Rituals". Gleich nebenan in der 11 (ehemals "Wicky") wird Hunkemöller schon bald eine Filiale eröffnen.Christoph Wiedemann