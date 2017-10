Ritter und Bauern zogen in Untersiemau ein

von MICHAEL STELZNER

Alle drei Jahre findet in Untersiemau die Plankirchweih statt. Da ist es auch einmal möglich, ein Tänzchen auf der sonst stark befahrenen Durchgangsstraße zu wagen, natürlich abgesichert durch die Mitglieder der Feuerwehr. Organisiert wurden die Kirchweihaktivitäten durch die Kirchweihgemeinschaft Untersiemau mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, der Feuerwehr, dem Bürgerverein, dem Gesangverein Eintracht, dem SKC Siemau, dem TSV Untersiemau und mit den Kleintierzüchter.



Der Umzug mit den Planburschen und Planmädchen war einer der vielen Höhepunkte des vier Tage dauernden Kirchweihspektakels in Untersiemau. In diesem Jahr stand der Festumzug unter dem Motto "Ritter - Bauern - Lutheraner". Angeführt wurde der Umzug von einem SUV, worin die Ehrenbürger Arno Stammberger und Fritz-Werner Finzel, der vor einigen Jahren die Plankirchweih wieder aufleben ließ, saßen. Beide freuten sich sichtlich über die vielen Besucher am Straßenrand. Danach folgten die Planmädchen und -burschen mit ihrem Planwagen, der mit "Gerstensaft" bestückt war. Gegen einen Obolus wurde dieser an das Publikum am Straßenrand ausgeschenkt. Die Gießkanne blieb dieses Mal allerdings am Planwagen und kam nicht zum Einsatz.



Der Gemeinderat war eingekleidet wie zu Luthers Zeiten

Gleich hinter dem Planwagen folgte Bürgermeister Rolf Rosenbauer mit seinem Gemeinderat, alle waren gemäß dem Motto entsprechend gekleidet. Die Bauern wurden vom Obst - und Gartenbauverein dargestellt, der mit seinen blumengeschmückten Gartengeräten und Körben am Umzug teilnahm und den Untersiemauer Apfelsaft verteilte. Die Ritter und Burgfräulein wurden schließlich von den beiden Kinderhäusern dargestellt. An verschiedenen Plätzen in Untersiemau stoppte der Zug, und es bot sich die Gelegenheit, mit den jungen Leuten ein Tänzen zu wagen. Dazu spielte das Untersiemauer Prinz-Eugen-Quintett, das auf der Ladefläche eines kleinen Lkw Platz genommen hatte. Die Musikanten ließen es sich aber nicht nehmen, den Umzug zu Fuß auf den Festplatz zu begleiten, wo es viele kulinarische Untersiemauer Spezialitäten gab.



Dort wurde am Kirchweihsonntag mit Spannung die Kirchweihpredigt erwartet, die wieder von den beiden "Tratschtanten" Claudia (Claudia Gössele) und Sissi (Silvia Schultheiß) gehalten wurde. Denn die Besucher füllten alle Plätze im Zelt und auf dem Vorplatz rund um den astronomischen Brunnen. Dieses Mal begann die Kirchweihpredigt etwas anders - mit einem Schnatterhüpferl, worin das Publikum im Zelt und außerhalb kräftig mit einstimmte.



Vom Ortsgeschehen zur großen Politik

In ihrem Zwiegespräch berichteten die beiden Damen über Kuriositäten und Lustiges aus Untersiemau. Dabei wurde unter anderem über das ungeputzte Juwel in Untersiemau, das obere Schloss, sowie über den Spielplatz, der Bagger frisst, getratscht. Auch über den Kreisverkehr und über die Strabs, die zunächst mit der Unterwäsche des Bürgermeisters verwechselt wurde, sprachen die Tratschtanten. Sie machten Werbung für die Feuerwehr und für die Lichtstube, die ab Oktober in Untersiemau eingeführt werden soll. Weiterhin wurde auch die hohe Politik von den Damen kurz angerissen. Für die Unterhaltung im Festzelt sorgte Günthers Musikexpress. Auch ein Kirchweihmarkt war auf dem Festplatz aufgebaut.



Der Kirchweihbaum, 14 Meter hoch und mit bunten Bänder in den Farben des Untersiemauer Wappens geschmückt, wurde am Samstag auf dem Festplatz unweit des Rathauses aufgestellt. Die Feuerwehr wurde dabei vom Bauhof, der mit technischem Gerät anrückte, unterstützt. "Die anderen haben Muskelkraft, wir haben Köpfchen!" kommentierte Bürgermeister Rosenbauer den Maschineneinsatz. Der Bürgermeister übergab die Planfahne an die Planmädchen und Planburschen. Künftig soll die neue Planfahne, die von Michaela Müller gestaltet wurde, bei jeder Plankirchweih zum Einsatz kommen. Sie war an den Kirchweihtagen immer präsent. Die geplante Kirchweiholympiade fiel in diesem Jahr leider aus. Der Bauchredner "Erwin" mit seiner "Elly" zeigte eine lustige Bauchrednershow im Festzelt.



Auch sportliche Höhepunkte

Aber nicht nur auf dem Festplatz gab es zahlreiche Aktivitäten. Auch auf dem Sportgelände gab es viele kulinarische und sportliche Highlights, darunter das Punktspiel TSV Untersiemau gegen FC Fortuna Neuses. In der Schulturnhalle wurde bereits am Samstag das Landesliga-Spiel im Tischtennis TSV Untersiemau gegen TTC Creussen ausgetragen.

Das Wirtshaussingen fand wieder zusammen mit dem Siemauer Prinz-Eugen-Qunitett im Grünen Baum statt und stieß auf eine große Resonanz.



Am Freitagabend kam die Jugend auf ihre Kosten. Auf dem Festplatz im Zelt legte der bekannte DJ Cally heiße Rhythmen auf. Der Kleintierzuchtverein kam dann am Kirchweihmontag zum Einsatz. Denn der Verein führte wieder seinen traditionellen Hahnenschlag durch.