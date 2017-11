Revolverheld kommen (wieder) auf den Coburger Schlossplatz

7000 Fans strömten im August 2015 zum "Revolverheld"-Konzert auf den Coburger Schlossplatz. Nun gibt es ein Wiedersehen mit der deutschen Band um Frontmann Johannes Strate, die bereits Hits wie "Lass uns geh'n", "Ich lass für Dich das Licht an" oder auch "Das kann uns keiner nehmen" geliefert hat.



Termin für das Konzert im Rahmen des HUK-Coburg-Open-Air-Sommers ist Sonntag, 19. August 2015 - 20 Uhr, Schlossplatz.



Nach ihrer umjubelten "MTV Unplugged Tour" hatten sich Revolverheld im November 2016 in eine kleine Pause verabschiedet. Jetzt wurde bekannt, dass Johannes Strate im nächsten Jahr an der fünften Staffel der erfolgreichen VOX Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" teilnehmen wird. Man darf gespannt sein, wie dann die anderen Teilnehmer die Songs von Revolverheld interpretieren werden. Gespannt sein darf man auch auf die Gerüchte, dass Revolverheld bereits an einem neuen Album feilen. Vielleicht gibt's ja bis zum Konzert in Coburg bereits neues Material.



Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 24. November - und zwar unter anderem in der Tageblatt-Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße 3a. Die Kartenpreise sind noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass Tageblatt-Abonnenenten einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent erhalten.