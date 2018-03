Revolten in Neustadt und Coburg

"Revolte in Neustadt, Aufstand in Coburg, Rücktritt der Regierung ...", so oder ähnlich könnten die Schlagzeilen vor 100 Jahren gelautet haben. Ein unseliger Krieg, der halb Europa an den Abgrund geführt hatte, war beendet worden. Ein Aufatmen ist landauf und landab zu spüren. Und doch - nichts ist mehr wie es war. Abdanken der Monarchie; Notstandsmaßnahmen; Revolten, Umstürze, und Gegenrevolten; Hungers- und Versorgungsnot beherrscht die Bevölkerung. Eine unruhige Zeit dämmert herauf. Dieses für Deutschland so bittere Jubiläum haben die Sammler- und Briefmarkenfreunde Neustadt anlässlich der diesjährigen Grenzlandtauschtage als zentrales Thema ihrer Ausstellung gewählt.

"100 Jahre Beendigung des 1. Weltkrieges" so lautet auch der Titel des zur Ausstellung erscheinenden Ausstellungsführers. Hieraus einige der interessanten Beiträge: "Die Volksbefragung 1919"; "die Novemberereignisse in Neustadt 1919", "Wildenheid und die Folgen des Ersten Weltkrieges", "das Mitwirken Dr. Schacks für Coburgs Zukunft" und so weiter. Erhältlich ist die Broschüre während der Grenzlandtauschtage.



Breite Palette an Stücken

Die Ausstellung umfasst neben den Sammlungen, die sich speziell mit dem Thema Krieg, Kriegsende und seinen Folgen befassen, weitere spannende Sammlungen und wahre Sammlerschätze. Auch hier ein kleiner Querschnitt der 27 gezeigten Ausstellungsobjekte: Verdienste um das Rote Kreuz; Militärhelme; Pickelhauben; Kriegserinnerungen; Star-Club-Schallplatten; Straßenansichten von Neustadt; die Orte im Landkreis von A-Z; die letzte Coburger Regierung; das Notgeld von Neustadt; die Germania überlebt den Ersten Weltkrieg.

Da es müßig wäre, all die interessanten Sammlungen aufzuzählen und zu beschreiben, bitten die Sammler- und Briefmarkenfreunde sich selbst vor Ort einen Überblick zu verschaffen. Eines sei noch erwähnt, das Kulturamt stellt wieder zwei Stadtbildchroniken zur Einsichtnahme zur Verfügung, es handelt sich dabei um die Anfangsjahre 1948 bis 1951.

Die Grenzlandtauschtage bieten stets ein bereits Angebot an guten bis sehr guten Sammlerstücken, die zahlreiche Händler aus dem fränkischen und südthüringischen Raum präsentieren. Aber auch private Anbieter sind vor Ort, um Teile ihrer Dubletten oder ganze Sammlungen den sammelnden Besuchern anzubieten.

Zu finden sind neben Briefmarken, Ansichtskarten, Heimatbelege, Münzen, Banknoten, Schallplatten, Sammelbilder, Alben und anderes mehr aus der Welt des Sammelns. Gelegenheit, die Ausstellung und den Tausch kostenfrei zu besuchen, finden sich am Samstag, 10. März, von 9 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 11. März, von 8 bis 16 Uhr.

Veranstaltungsort ist die Mehrzweckhalle der Schule an der Heubischer Straße, Parkplätze sind reichlich vorhanden. Offiziell eröffnet werden die 29. Grenzlandtauschtage durch den Schirmherrn der Veranstaltung, Oberbürgermeister Frank Rebhan, am Samstag, um 11 Uhr. red