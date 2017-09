Rettungsaktion in Ahorn

Es war ein Sommerabend, der das Leben von Mama Kerstin Neumann von einer Sekunde zur anderen Sekunde verändert hat. Der kleine Magnus war in einen Pool gestürzt und wurde aus dem Leben gerissen. Ein Notruf wurde abgesetzt und die Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes alarmiert.



Es sollte ein gewöhnlicher Tag sein, der kleine Magnus hatte draußen gespielt und wollte die warmen Sonnenstrahlen im Garten genießen. Doch plötzlich wurde aus dem ganz normalen Tag der wohl schlimmste Tag im Leben des kleinen Magnus und seiner Familie. Er stürzte in einen Pool. Die Angehörigen zögerten keine Minute, um den Rettungsdienst über den Notruf 112 zu alarmieren. Ersthelfer unterstützen die Familie bei den Wiederbelebungsversuchen, denn das Herz von Magnus stand still.



Nach wenigen Minuten traf der alarmierte Notarzt Dr. Karl-Heinz Muggenthaler mit seiner Fahrerin Claudia Sollmann am Einsatzort ein. Sofort haben sie zusammen mit den Ersthelfern die Wiederbelebung fortgesetzt, den Atemweg gesichert und einen Medikamentenzugang gelegt. "Wir haben einfach funktioniert, denn in einer so dramatischen Situation bleibt nicht viel Zeit zum Nachdenken!", meint Claudia Sollmann, die als ehrenamtliche Rettungssanitäterin an diesem Tag den Notarzt gefahren hat. Kurz danach traf der Rettungswagen mit der verantwortlichen Rettungsassistentin Jasmin Dürr und dem Fahrer Bernd Walter ein. Vor Ort kämpften die Retter um das Überleben von Magnus und taten alles in ihrer Macht Stehende, um den kleinen Patienten zu retten. Zur gleichen Zeit war der Rettungshubschrauber Christoph 27 ebenfalls im Anflug, der auch mit alarmiert wurde, um einen zügigen Transport in eine Fachklinik zu gewährleisten.



Während des Einsatzes konnten die Einsatzkräfte so gute Hilfe leisten, dass Magnus wieder einen Herz-Kreislauf bekommen hat - sein kleines Herz schlug wieder! Um keine Zeit zu verlieren, wurde er mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Erlangen geflogen. Die Einsatzkräfte der Psychosozialen Notfallversorgung sind auch an die Einsatzstelle gekommen und waren für die Angehörigen und Ersthelfer in dieser schweren Situation da.



Erfreuliche Nachrichten

Nach einiger Zeit meldete sich Rainer Schubert, der Opa von Magnus, beim Bayerischen Roten Kreuz in Coburg und teilte mit, dass es dem kleinen Patienten wieder gut gehe und sich die Angehörigen gerne bei seinen Rettern bedanken möchten. Am 12. September war es dann soweit, die Angehörigen trafen im Kreisverband Coburg auf die Rettungskräfte des BRK-Rettungsdienstes. Es war für alle Beteiligten ein sehr emotionaler Moment und rührte sowohl die Einsatzkräfte als auch die Angehörigen zu Tränen. "Wie kann man seinen Dank ausdrücken, nachdem Sie meinen Sohn Magnus ins Leben zurückgeholt haben? Worte, Blumen, Schokolade und kein Geld der Welt kann hier unsere Dankbarkeit ausdrücken!", sagte Kerstin Neumann, die Mama des kleinen Jungen sichtlich bewegt. Die Angehörigen übergaben ein paar Blumen, eine kleine Dankeskarte und Schokolade an die Retter. Alle Anwesenden waren mehr als glücklich, dass es so ein Happy End gab, und konnten sich über die Geschehnisse noch einmal austauschen.



"Nach einem auch für uns dramatischen Einsatz berührt uns ein so positiver Ausgang und der Dank der Angehörigen umso mehr. Das mitzuerleben macht unseren Job so wertvoll", sagt Jasmin Dürr, die verantwortliche Rettungsassistentin.



Im Bayerischen Roten Kreuz hat das Ehrenamt einen großen Stellenwert, dies wird auch dadurch deutlich, dass zwei der beteiligten Einsatzkräfte den Dienst ehrenamtlich versehen haben. "Claudia Sollmann und Bernd Walter, die beide ehrenamtlich im Dienst waren, sind zwei unserer vielen engagierten und gut ausgebildeten Mitglieder, die professionell und Hand in Hand mit dem hauptamtlichen Personal leben Retten!", erklärt Marcel Thein, der Kreisbereitschaftsleiter des BRK, der sehr stolz ist auf das Engagement freiwilliger Helfer.



"Unser Personal wird im täglichen Dienst oft in Grenzsituationen gebracht" , erzählt Volker Drexler-Löffler, der Rettungsdienstleiter des Roten Kreuzes in Coburg. Bei der Dank-Zusammenkunft übergab er mit den beteiligten Einsatzkräften an den kleinen Magnus einen Beschützerteddy, der Bolle heißt und eine tolle Rotkreuzuniform trägt, damit ihm nie wieder so ein schrecklicher Unfall passiert. Für die Angehörigen gab es ein paar Erste-Hilfe-Merkhilfen und Termine für Rotkreuzkurse, damit sie im hoffentlich nie eintretenden Fall der Fälle helfen können. Zum Schluss durften die Kleinen noch einmal die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes genau inspizieren, das tolle Blaulicht einmal anmachen und die laute Sirene hören. Ein Highlight für die Kinder!