Restaurantkette will den Ratskeller in Coburg übernehmen

Wer wird neuer Pächter im "Ratskeller" am Coburger Marktplatz? Eine Entscheidung steht unmittelbar davor.



Aussichtsreichster Kandidat ist die Restaurantkette "Cilli's". Das mag auf den ersten Blick erstaunen. Denn "Cilli's" ist auf mexikanisch-amerikanische Speisen spezialisiert, bietet in seinen zahlreichen Lokalen (unter anderem in Nürnberg und Fürth) Steaks und Burger an.



"Wir können aber auch regional", sagte am Mittwoch ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von infranken.de. Und er bestätigte: "Ja, wir wollen nach Coburg kommen!" Er gehe davon aus, dass eine Entscheidung innerhalb der nächsten zwei Wochen fallen werde.



Wie zu hören ist, soll im Finanzsenat aber bereits eine grundsätzliche Entscheidung zugunsten von "Chilli's" gefallen sein.



Seit dem Ausscheiden von Wirt Siggi Hetz im Oktober 2017 steht das traditionsreiche Lokal am Coburger Marktplatz leer. Die Stadt als Eigentümerin hatte die Pacht daraufhin neu ausgeschrieben. Eine Bedingung war, dass im Ratskeller weiterhin an sieben Tagen in der Woche eine "gut bürgerliche Küche" angeboten werde - und zwar "durchgehend".



Derzeit laufen im Ratskeller Sanierungsarbeiten. Eine Wiedereröffnung ist für den 1. Juli angepeilt.