"Randale und Liebe" sorgen für Stimmung auf der Ernstfarm in Coburg

Was für eine Stimmung auf der Ernstfarm! "Randale und Liebe" spielten bei der Herbstparty auf, und unzählige Besucher tanzten begeistert mit zu den wunderbaren Folkpop-Klängen. Bekanntestes Mitglied der Band ist Jonny König, der sich auch für die "Söhne Mannheims" um Xavier Naidoo am Schlagzeug verausgabt.



Kostprobe beim Tageblatt

Zweimal schon waren "Randale und Liebe" zu Gast in Coburg. Bei den Konzerten in der Künstler Klause platzte das Restaurant am Theaterplatz aber förmlich aus allen Nähten, so dass jetzt der Umzug auf die Ernstfarm erfolgte.



Einen kurzen Video-Mitschnitt vom Konzert gibt es auf der Facebookseite des Tageblatts zu sehen und zu hören.