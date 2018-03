Randale in Oberfranken: Todesdrohungen gegen Polizisten und zerschlagene Scheibe

Ein 49-Jähriger wollte am frühen Samstagmorgen in einer Gaststätte in der Coburger Ketschengasse rauchen. Der betrunkene Mann wurde deshalb vor die Tür gebeten, wie die Polizei mitteilt.Bereits zu diesem Zeitpunkt zeigte sich der Mann sehr aggressiv. Vor der Tür zerschlug er schließlich mit der Faust die Fensterscheibe der Gaststätte. Bis zum Eintreffen der Polizei mussten mehrere Anwesende den 49-Jährigen festhalten. Laut Polizei hätte er womöglich noch weiter randaliert.Nach verbalen Todesdrohungen gegen die Beamten wurde er unter körperlichem Widerstand in Polizeigewahrsam genommen.