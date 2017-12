Räuberischer Diebstahl im KIK in Rödental - Polizei sucht Zeugen

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

Am 23.12.2017, gegen 16:00 Uhr, befand sich eine unbekannte Ladendiebin im KIK in Rödental. Als die Dame das Bekleidungsgeschäft verlassen wollte, schlug die akustische Alarmanlage an. Eine Angestellte begab sich daraufhin zu ihr und schaute in ihre mitgeführte Handtasche.Wie die Polizei berichtet befand sich in dieser drei Bekleidungsartikel an denen noch die Diebstahlssicherungen des KIK angebracht waren. Die Angestellte nahm zwei der Artikel aus der Tasche. Als sie auch den dritten entnehmen wollte versetzte ihr die Ladendiebin einen kräftigen Stoß auf den Oberkörper und flüchtete aus dem Geschäft. Anschließend stieg sie in einen silbernen Pkw, der Marke Opel, Typ Astra G, mit Pforzheimer Kennzeichen, welcher von einer männlichen Person geführt wurde und fuhr davon.Ca. 55 Jahre alt, ca. 170 cm groß, stämmige Statur, südländisches Äußeres, sie trug eine schwarz / weiß gemusterte Jacke und ein schwarzes Kopftuch.Die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, speziell zum Kennzeichen des silbernen Opel und zur Identität der Ladendiebin. Wer solche geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 09568/94310 zu melden.