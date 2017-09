Radfahrerin in Coburg verunglückt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Neustadter Straße. Ein Pkw Fahrer wollte vom Parkplatz eines Supermarktes aus nach rechts in die Neustadter Straße einfahren. Dabei übersah er eine Fahrradfahrerin, die an der dortigen Fußgängerfurt die Straße überquerte.



Die Radfahrerin stürzte und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.



An dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.