Preisgekrönter Azubi aus Coburg

Toller Erfolg für Sarah Buve vom Coburger Romantik-Hotel "Goldene Traube": Die Auszubildende im

Hotelfach hat bei einem bundesweiten Wettbewerb aller Romantik-Hotels den ersten Platz belegt.



Es ist bereits der dritte Sieg bei einem solchen Wettbewerb innerhalb von drei Jahren, den das Coburger Hotel verkünden kann.



"Ich freue mich sehr für unsere motivierte Siegerin", sagt Barbara Glauben, Inhaberin des Romantik-Hotels "Goldene Traube". Die Ehrung sei eine "wirkliche Wertschätzung" für ihre Ausbildung.



Die Auszeichnung sei aber auch "eine große Motivation" für die Hotelchefin, einen Schwerpunkt auf die Ausbildung des hauseigenen Nachwuchses zu legen. Denn, so Barbara Glauben: "Nur gut

ausgebildete Mitarbeiter können unsere Gäste so richtig glücklich machen." Deshalb lege man sich beim Romantik-Hotel schon immer "mächtig ins Zeug für den Nachwuchs". Außer zahlreichen internen Events und Veranstaltungen besuchen die "Traube"-Azubis immer wieder

auch überregionale Fortbildungen oder nehmen an europäischen Ausbildungsprogrammen

teil. "Auf diese Weise können wir bei uns die heimelige Atmosphäre eines Familienbetriebs mit den Vorteilen eines Großkonzerns verbinden", erklärt Barbara Glauben.



Sarah Buve bereut ihre Entscheidung für eine Ausbildung in der "Goldenen Traube" nicht. Nach eigenen Worten ist sie "total stolz" auf die Anerkennung. Der Erfolg ist jedoch auch noch mit einem weiteren Vorteil verbunden: Die Azubine erhält ein Stipendium für eine weiterführende Ausbildung an der deutschen Hotel-Akademie in Köln. Dem Romantik-Hotel "Goldene Traube" bleibt sie dennoch als Mitarbeiterin erhalten.



Erfreut über den Erfolg ist auch die Kooperation der Romantik Hotels. "Die überdurchschnittlichen

Ergebnisse der Auszubildenden in den Mitgliedshäusern unterstreichen die exzellente Ausbildungsqualität in der privaten Hotellerie in Deutschland", freut sich Ralph Düker - Vorstand der

Romantik Hotels und sich im Thema Ausbildung mitverantwortlich zeichnet. "Sie sind die Zukunft

von Romantik und unserer Branche", rief Thomas Edelkamp Vorstandsvorsitzender der Romantik

Hotels den Auszubildenden zu.