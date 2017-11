Niederndorf im Coburger Land: Hightech im Grünen

CNC Fräsen, Drahterodieren, Senkerodieren oder Zeiss Messtechnik sind Begriffe, die zunächst nicht recht zu einem abgelegenen kleinen Örtchen wie Niederndorf passen wollen. Doch mit der Firma Stammberger Werkzeugbau haben diese hochmodernen Verfahren dort Einzug gehalten. Landrat Michael Busch (SPD) zeigte sich entsprechend beeindruckt, als er im Rahmen seines Projekts "Im Dialog mit der Wirtschaft" das Unternehmen besuchte: "Ich finde es fantastisch, dass sich Wolfgang Stammberger entschieden hat, an dem abgelegenen Standort festzuhalten."

Der Unternehmer ist in Niederndorf verwurzelt, es ist sein Heimatdorf. Hier hat er mit seinem eigenen Betrieb begonnen - im elterlichen Anwesen. Als er sich entschloss, in ein neues modernes Betriebsgebäude zu investieren, das 2011 fertig wurde, hätte er auch einen Standort mit höherer Förderung suchen können - oder mit besserer Verkehrsanbindung. "Es ist schon ein Nachteil, dass die Autobahn so weit weg ist", sagt Wolfgang Stammberger unumwunden. Kunden hat die Werkzeugbau GmbH eher in Coburg und Richtung Schweinfurt aber kaum im nahen Thüringen. Qualifizierte Mitarbeiter, die auch immer schwerer zu bekommen sind auf dem Arbeitsmarkt, könnten von der Abgeschiedenheit auch abgehalten werden.



Interessant als Arbeitgeber

Andererseits kann Stammberger seinen zurzeit 16 Beschäftigten auch einiges bieten. Das Betriebsklima ist familiär und was die beruflichen Möglichkeiten angeht, muss sich die Firma nicht verstecken. "Bei uns können die Leute mit modernster Technik arbeiten, an die sie oft selbst in großen Firmen nicht heran kämen", weiß der Chef.

Dass eine Schnellstraßenanbindung erst in einiger Entfernung vorhanden ist, steht als Standortfaktor zurück hinter einer erstklassigen Internetverbindung, die heute in der Branche deutlich wichtiger ist. Und da ist Niederndorf besser versorgt als manches Ballungszentrum. Qualität, Schnelligkeit und Preis sind die Stärken auf die Wolfgang Stammberger setzt. Zudem gehörte es von Anfang an zur Strategie der Firma, etwas anzubieten, was so nicht jeder Mitbewerber bieten kann. CNC Fräsen über fünf Seiten und fünf Achsen, auch für Großteile bis zu fünf Tonnen, bot Stammberger lange praktisch konkurrenzlos in der Region an.



Neue Verfahren etabliert

Inzwischen sind Verfahren wie Drahterodieren und Senkerodieren hinzugekommen. Zeiss Messtechnik sorgt neben den hochmodernen Verfahren für höchste Präzision der abgegebenen Teile. Wolfgang Stammberger weiß auch, dass Begriffe wie Digitalisierung und Industrie 4.0 nicht nur Themen für Großkonzerne sind. Die Einführung kommunizierender Datenbanken ermöglicht dem Niederndorfer Unternehmen, Fehlerquellen auszuschalten, schneller und sicherer zu produzieren.



Am Puls der Entwicklung

Zur Schnelligkeit gehört auch, stets die neuesten Technologien zu nutzen. Das macht immer wieder erhebliche Investitionen erforderlich. Oft geschieht die Nachrüstung geradezu "mit der Brechstange", wie Stammberger sagt. Die Bürokratie, die vor einer möglichen Förderung steht, komme da kaum mit.

"Da kann unsere Wirtschaftsförderung helfen, genau dafür ist sie ja da", betont Landrat Michael Busch. Wirtschaftsförderer Martin Schmitz bestätigt: "Wir können da viel abnehmen und unter Umständen auch Wege finden, Förderquellen zu erschließen, an die man vielleicht zunächst gar nicht denkt." Ein Angebot, auf das Wolfgang Stammberger bei kommenden Investitionen gern zurückkommt.

Für Martin Schmitz ist es wichtig, "Hidden Champions" wie Stammberger bekannter zu machen. "Euer Alleinstellungsmerkmal ist, dass ihr Hightech im Grünen macht", lobt er das Unternehmen. Das sollte für Arbeitnehmer ein positives Kriterium sein. Schließlich spielen die Arbeitsbedingungen bei der Wahl eines Arbeitgebers eine große Rolle. Bei der Bezahlung hinter Firmen in Coburg oder der Region zurückzustehen, kann sich Stammberger nicht leisten, ähnliches gilt für Urlaub und Jahresleistung oder die täglichen Arbeitszeiten. Für Metallfacharbeiter oder Erodiertechniker, die Stammberger zurzeit sucht, sollte das attraktiv sein, findet Schmitz. Er ist überzeugt, dass ein Unternehmen, das so eng am Puls der modernen Entwicklung arbeitet wie Stammberger, auch in Zukunft ein sicherer Arbeitgeber sein wird.