Polizei und OB zeichnen couragierten Coburger Bürger aus

Bei einer Feierstunde im Coburger Rathaus erhielt Christian Hiermer aus den Händen des Coburger Oberbürgermeisters, Norbert Tessmer, und des oberfränkischen Polizeivizepräsidenten, Udo Skrzypczak, ein Dankesschreiben des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann. Hiermer verdiente sich die Anerkennung mit einem herausragenden Verhalten im Zusammenhang mit einem polizeilichen Einsatz im November des letzten Jahres in Coburg. Bei einem Einbruch in eine Imbissstube sollten zwei dringend tatverdächtige Personen durch die Polizei festgenommen werden.



Während die Einsatzkräfte einen Täter sofort stellten und festnahmen, konnte der andere Verdächtigte flüchten. Ein Polizist nahm unmittelbar die Verfolgung auf. Die lauten "Stopp, Polizei"-Rufe des Verfolgers hörte Christian Hiermer, der sich in der Nähe aufhielt. Als er den Flüchtenden sah, stellte er sich gedankenschnell in entschlossener Haltung in dessen Weg. Der Einbrecher musste daraufhin abrupt seine Laufrichtung ändern, um sich dem Zugriff des mutigen Bürgers zu entziehen. Hierbei rutschte der Täter jedoch aus und fiel zu Boden.



Hält den auf dem Boden liegenden Täter fest

Bis zum Eintreffen des verfolgenden Polizeibeamten fixierte Hiermer die am Boden liegende Person, die im Anschluss vorläufig festgenommen werden konnte. In den nachfolgenden Ermittlungen war es der Polizeiinspektion Coburg letztlich möglich, den beiden Festgenommenen die Tat nachzuweisen.



"Ohne das couragierte Eingreifen von Herrn Hiermer wäre einem Täter höchstwahrscheinlich die Flucht gelungen", schreibt das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung. Das war Grund genug für Innenminister Herrmann, dem mutigen Bürger seinen Dank in Form eines persönlichen Schreibens auszudrücken.



Diesen Dankesbrief händigten im Rahmen einer Feierstunde im Coburger Rathaus der Oberbürgermeister der Stadt Coburg, Norbert Tessmer und der oberfränkische Polizeivizepräsident, Udo Skrzypczak, im Beisein des Coburger Polizeichefs, Joachim Mittelstädt, dem couragierten Coburger aus.